Телевізор запрацює на максимум: 5 простих налаштувань сильно поліпшать якість зображення

Кілька простих змін у налаштуваннях можуть помітно підвищити чіткість зображення, щоб дивитися телевізор стало набагато приємніше.

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Існують кілька чинників, які впливають на враження від перегляду, серед них різкість, згладжування, яскравість і контрастність. Видання ZDNET підказало, як правильно їх налаштувати.

Зменшити різкість

Всупереч поширеній думці, налаштування "різкості" на телевізорі не впливає на фактичну різкість відображуваного зображення. Реальна різкість визначається такими факторами, як роздільна здатність екрана, роздільна здатність вихідного матеріалу і контрастність.

Замість цього налаштування різкості змінює штучне виділення контурів процесором телевізора, що може призвести до появи небажаних шумів, а також спотворення деталей зображення. Функція призначена для того, щоб зробити об'єкти на екрані більш чіткими, підкреслюючи межі між ними, що теоретично створює більш реалістичне зображення. Однак ця функція діє як універсальний фільтр Instagram, що може призвести до неприродного відображення в деяких випадках.

Можливо, немає необхідності знижувати різкість до нуля, але іноді варто значно її зменшити. Для більшості телевізорів оптимальне значення від 5 до 10 відсотків допоможе домогтися збалансованого зображення, але краще поекспериментувати, щоб знайти оптимальний для себе рівень.

Чіткість зображення має дуже велике значення на телевізорі Фото: Скриншот

Вимкнути згладжування руху

Згладжування руху (Motion Smoothing) — це технологія інтерполяції кадрів, призначена для зменшення ефекту розмиття, помітного під час перегляду динамічних сцен, таких як футбольні матчі. Якщо сцени, зняті з традиційною частотою 24 кадри на секунду, увімкнути на телевізорі з вищою частотою, то можна помітити "тремтіння". Функція має компенсувати цю різницю й усунути неприємне явище.

Однак на практиці згладжування рухів може призвести до ривків зображення через створення додаткових кадрів. Деякі телевізори також додають кадри або змінюють частоту оновлення, щоб мінімізувати проблеми з рухом, однак натомість цього може проявитися ефект "мильної опери" — через нього високоякісний контент має набагато гірший вигляд.

Функція згладжування руху зазвичай увімкнена за замовчуванням, і знайти її в налаштуваннях буває непросто. У кожного виробника є унікальна назва для технології. Наприклад, у LG вона називається TruMotion, у Samsung — Auto Motion Plus, а у Sony — Motionflow і CineMotion. Якщо зображення має не найкращий вигляд, то краще її вимкнути.

Налаштування яскравості

Виробники та продавці телевізорів хочуть, щоб їхні нові моделі в магазинах виглядали максимально яскравими та барвистими, а для цього часто вмикають режим "Яскравий", що підсилює підсвічування та підсилює зображення. Цей режим робить кольори більш насиченими і покращує зображення на дисплеї в умовах недостатнього освітлення.

Але у вітальні або спальні освітлення сильно відрізняється, тому вимкнення режиму "Яскравий" не тільки забезпечить більш точне відображення об'єктів, а й менше напружує очі.

Існує ще одне налаштування яскравості під назвою "чорна точка" (black point). Занадто високий показник може призвести до розмитого зображення, а за низького буде складно розглянути темні сцени.

Щоб оптимізувати яскравість для телевізора, варто знайти відео, зняте в умовах слабкого освітлення, наприклад, з нічною сценою, і натиснути на паузу. Потім варто встановити яскравість телевізора на мінімальний рівень і поступово збільшувати яскравість доти, доки не вдасться розрізнити безліч деталей у тінях зображення, не роблячи їх занадто яскравими.

Перевірити контрастність

Регулювання контрастності на телевізорі може поліпшити деталізацію, глибину та об'єм зображення, а також знизити навантаження на очі. Це допомагає запобігти переекспонуванню або "засвічуванню" яскравих ділянок чи розмитості темних, що призводить до більш збалансованого зображення з великою кількістю деталей.

У нового телевізора налаштування контрастності за замовчуванням часто виявляються завищеними. Хоча висока контрастність може поліпшити якість зображення, надмірно високий рівень може призвести до втрати дрібних деталей, позбавляючи зображення глибини та реалізму.

Для налаштування контрастності варто відкрити на телевізорі зображення з яскравими і тіньовими ділянками, у цьому разі чудово підійде фото неба з хмарами. Потрібно відрегулювати контрастність так, щоб яскраві ділянки зберігали деталі без засвічень, а темні — глибину і насиченість. Правильний баланс дасть змогу милуватися насиченим і об'ємним зображенням.

Вибрати правильний режим

У сучасних телевізорів є встановлено безліч попередньо встановлених налаштувань зображення, але не всі з них добре працюють. У більшості випадків якість залежить від типу контенту, і зміна режиму може значно його поліпшити.

Режими відображення можна змінювати в налаштуваннях телевізора Фото: cnet.com

Режими зображення — це попередньо встановлені конфігурації, які одночасно регулюють кілька параметрів дисплея для оптимізації під конкретні завдання. Телевізори часто спочатку налаштовані на режим зображення за замовчуванням, наприклад, "Стандартний" або "Динамічний". Динамічний режим, як правило, підвищує яскравість, чіткість і насиченість кольорів (аналогічно до згаданого вище режиму "Яскравий"), тоді як стандартний режим забезпечує збалансоване, нейтральне зображення, що підходить для різних типів контенту.

Багато телевізорів також мають спеціальні режими зображення "Ігри" і "Спорт". У першому випадку ваша ігрова консоль візьме на себе візуальний рендеринг, а ігровий режим відключає обробку відео на телевізорі, забезпечуючи мінімальну затримку. У режимі "Спорт" вам може стати в пригоді функція згладжування руху, яка призначена для зменшення розмитості зображення та артефактів дублювання.

Ще один популярний режим — "Фільм" або "Кіно", призначений для перегляду в темних приміщеннях, що нагадують кінотеатр. Деякі виробники пропонують відносно нову опцію — режим "Кінорежисер" — стандартне для галузі налаштування, яке дає змогу зберегти оригінальне художнє бачення режисера.

Раніше писали, яку функцію небезпечно вмикати на телевізорах. Система автоматичного розпізнавання контенту (ACR) може збирати інформацію про те, що люди дивляться, і передавати її в базу даних.