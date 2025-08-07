Компактные и недорогие: лучшие 32-дюймовые телевизоры для семейного бюджета (фото)

32-дюймовые телевизоры часто недооценивают. И напрасно – по многим функциям они не уступают гораздо более дорогим моделям.

Конечно, 32-дюймовые телевизоры обычно не оснащены 4K- экранами, но это не проблема, пишет.techradar.com. Рядовой пользователь все равно вряд ли заметит дополнительные пиксели. Зато эти телевизоры поддерживают HDR для более динамичного и реалистичного изображения – и они вообще умнее, чем вы думаете.

Издание предлагает собственный рейтинг лучших 32-дюймовых телевизоров, которые подойдут для любого бюджета.

LG 32LQ6300

Это, по мнению экспертов издания, лучший 32-дюймовый телевизор в целом. Его рекомендуют купить, если вам нужно отличное качество изображения: LQ6300 обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу.

LG 32LQ6300 хорошо передает цвета Фото: Future

Он может служить и как миниатюрный игровой телевизор – несмотря на отсутствие топовых функций, игровая производительность у него на вполне достойном уровне.

Из минусов отмечают неудобное и слишком загроможденное главное меню, а также неоднородность передачи черного цвета.

Размер экрана: 32 дюйма

Разрешение экрана: Full HD (1080p)

Тип панели: светодиодная

Smart TV: webOS

Поддержка HDR: HDR10, HLG.

Amazon 2-series

Его признали просто лучшим недорогим 32-дюймовым телевизором. Из плюсов – достойное качество звука, а также «умная» платформа Fire TV.

Поиграть на таком телевизоре не получится, зато есть Fire TV

В качестве игрового телевизора не годится – в отличие от названного выше LG LQ6300. А проблемы с отображением черного тоже присутствуют – ест нестабильность с контрастностью и уровнем.

Размер экрана: 32 дюйма

Разрешение экрана: 720p

Тип панели: светодиодная

Smart TV: Fire TV

Поддержка HDR: HDR10, HLG.

TCL S5400

Еще один хороший бюджетный телевизор. Отлично подойдет для небольшого помещения, дает четкую картинку с хорошей детализацией.

TCL S5400 подходит для небольших комнат Фото: Future

Среди недостатков отмечают, что звук бывает несовершенным, а цвета – перенасыщенными. К тому же, бывают проблемы с программным обеспечением при запуске.

Размер экрана: 32, 43 дюйма

Разрешение: 1080p

Тип панели: ЖК

Smart TV: Google TV

Поддержка HDR: HDR10, HLG.

