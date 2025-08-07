Компактные и недорогие: лучшие 32-дюймовые телевизоры для семейного бюджета (фото)
32-дюймовые телевизоры часто недооценивают. И напрасно – по многим функциям они не уступают гораздо более дорогим моделям.
Конечно, 32-дюймовые телевизоры обычно не оснащены 4K- экранами, но это не проблема, пишет.techradar.com. Рядовой пользователь все равно вряд ли заметит дополнительные пиксели. Зато эти телевизоры поддерживают HDR для более динамичного и реалистичного изображения – и они вообще умнее, чем вы думаете.
Издание предлагает собственный рейтинг лучших 32-дюймовых телевизоров, которые подойдут для любого бюджета.
LG 32LQ6300
Это, по мнению экспертов издания, лучший 32-дюймовый телевизор в целом. Его рекомендуют купить, если вам нужно отличное качество изображения: LQ6300 обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу.
Он может служить и как миниатюрный игровой телевизор – несмотря на отсутствие топовых функций, игровая производительность у него на вполне достойном уровне.
Из минусов отмечают неудобное и слишком загроможденное главное меню, а также неоднородность передачи черного цвета.
- Размер экрана: 32 дюйма
- Разрешение экрана: Full HD (1080p)
- Тип панели: светодиодная
- Smart TV: webOS
- Поддержка HDR: HDR10, HLG.
Amazon 2-series
Его признали просто лучшим недорогим 32-дюймовым телевизором. Из плюсов – достойное качество звука, а также «умная» платформа Fire TV.
В качестве игрового телевизора не годится – в отличие от названного выше LG LQ6300. А проблемы с отображением черного тоже присутствуют – ест нестабильность с контрастностью и уровнем.
- Размер экрана: 32 дюйма
- Разрешение экрана: 720p
- Тип панели: светодиодная
- Smart TV: Fire TV
- Поддержка HDR: HDR10, HLG.
TCL S5400
Еще один хороший бюджетный телевизор. Отлично подойдет для небольшого помещения, дает четкую картинку с хорошей детализацией.
Среди недостатков отмечают, что звук бывает несовершенным, а цвета – перенасыщенными. К тому же, бывают проблемы с программным обеспечением при запуске.
- Размер экрана: 32, 43 дюйма
- Разрешение: 1080p
- Тип панели: ЖК
- Smart TV: Google TV
- Поддержка HDR: HDR10, HLG.
