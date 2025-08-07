Расстреляют из засады: Китай создает стаи боевых роботов-волков, как они изменят войны

В Китае создали вооруженных роботов, которые должны действовать сообща, распределять обязанности и незаметно подкрадываться к врагам, чтобы открывать по ним огонь.

Related video

Их называют "волками" из-за четырех ног и возможности работать на пересеченной местности. Внешне они напоминают роботов-собак, но обладают улучшенными возможностями для разведки и атаки. Подробности 6 августа сообщили китайская государственная телекомпания CCTV, передает издание Barron's.

В ролике продемонстрировали роботов-волков, на спине которого закреплена винтовка. Они взбирались по лестницам, атаковали манекены и переносили рюкзаки. По данным китайского медиа, машины могут наносить точные удары с расстояния до 100 метров.

В боевых условиях роботы должны действовать как волчья стая, распределяя задачи и координируясь друг с другом. Во главе стаи будет находиться вожак, отвечающий за сбор информации о целях и передачу изображений. Другим членам будут приказывать стрелять по врагам или переносить боеприпасы. Предполагается, что механические волки смогут заменить солдат в самых опасных условиях и сократить боевые потери.

Как заявил доцент Национального университета Сингапура Чонг Джа Иан, новые роботы показывают, что войны будущего станут более опасными и автоматизированными. Китай создает их сейчас отчасти для того, чтобы запугать потенциальных противников, а отчасти для поднятия боевого духа внутри страны.

Китай усиленно развивает робототехнику и стремится продемонстрировать свои военные разработки во время совместных учений с такими странами, как Камбоджа. Некоторые китайские эксперты считают, что КНР уже превзошла США в сфере производства роботов.

Китайские роботы-волки во время учений Фото: Скриншот

В феврале писали, что Китай разрабатывает роботов-собак с термобарическим оружием. По наносимому ущербу оно уступает только ядерному, поэтому будет очень разрушительным в городских условиях.

В августе 2024 года бойцы ВСУ показали, как используют робота-собаку на поле боя около Торецка. Позже командир подразделения Kurt & Company из 28-й отдельной механизированной бригады рассказал, что такие машины выполняют разные задачи, включая разведку, доставку боеприпасов и эвакуацию раненных. Кроме того, их можно подрывать вместе с врагами.