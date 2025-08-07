Розстріляють із засідки: Китай створює зграї бойових роботів-вовків, як вони змінять війни

У Китаї створили озброєних роботів, які мають діяти спільно, розподіляти обов'язки та непомітно підкрадатися до ворогів, щоб відкривати по них вогонь.

Їх називають "вовками" через чотири ноги і можливість працювати на пересіченій місцевості. Зовні вони нагадують роботів-собак, але володіють поліпшеними можливостями для розвідки й атаки. Подробиці 6 серпня повідомила китайська державна телекомпанія CCTV, передає видання Barron's.

У ролику продемонстрували роботів-вовків, на спині якого закріплена гвинтівка. Вони підіймалися сходами, атакували манекени і переносили рюкзаки. За даними китайського медіа, машини можуть завдавати точні удари з відстані до 100 метрів.

У бойових умовах роботи мають діяти як вовча зграя, розподіляючи завдання і координуючись один з одним. На чолі зграї перебуватиме ватажок, який відповідатиме за збір інформації про цілі та передачу зображень. Іншим членам наказуватимуть стріляти по ворогах або переносити боєприпаси. Передбачається, що механічні вовки зможуть замінити солдатів у найнебезпечніших умовах і скоротити бойові втрати.

Як заявив доцент Національного університету Сінгапуру Чонг Джа Іан, нові роботи показують, що війни майбутнього стануть небезпечнішими й автоматизованішими. Китай створює їх зараз частково для того, щоб залякати потенційних супротивників, а частково для підняття бойового духу всередині країни.

Китай посилено розвиває робототехніку і прагне продемонструвати свої військові розробки під час спільних навчань з такими країнами, як Камбоджа. Деякі китайські експерти вважають, що КНР уже перевершила США у сфері виробництва роботів.

Китайські роботи-вовки під час навчань Фото: Скриншот

У лютому писали, що Китай розробляє роботів-собак із термобаричною зброєю. За шкодою, яку вона завдає, вона поступається тільки ядерній, тому буде дуже руйнівною в міських умовах.

У серпні 2024 року бійці ЗСУ показали, як використовують робота-собаку на полі бою біля Торецька. Пізніше командир підрозділу Kurt & Company з 28-ї окремої механізованої бригади розповів, що такі машини виконують різні завдання, включно з розвідкою, доставлянням боєприпасів та евакуацією поранених. Крім того, їх можна підривати разом із ворогами.