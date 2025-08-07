Миллионы пользователей в опасности: в Google заявили о взломе и краже данных

Группа разведки угроз Google официально подтвердила, что данные пользователей были похищены после успешной хакерской атаки, которая поразила одну из баз данных компании.

Корпоративная база данных была взломана хакерами, которых связывают с группой вымогателей ShinyHunters, более известной как UNC6040, говорится в публикации Google Threat Intelligence Group. Тактика ShinyHunters обычно предусматривает вымогательство у жертв выкупа в биткоинах в течение 72 часов после компрометации.

По данным компании, взломанная база данных была экземпляром облачной системы Salesforce, которая использовалась для хранения контактной информации и связанных с ней заметок для малого и среднего бизнеса.

Сообщается, что данные клиентов были получены злоумышленником в течение короткого периода, пока было открыто окно атаки. Компания также подтвердила, что среди похищенных данных преимущественно была бизнес-информация, в частности названия компаний и контактные данные.

"Google отреагировала на эту активность, провел анализ влияния и начал мероприятия по смягчению последствий", — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор компании по кибербезопасности Closed Door Security Уильям Райт в комментарии Forbes, взлом Google показывает, что ни одна организация не застрахована от киберпреступности.

"Независимо от того, вы малый бизнес или одна из ведущих мировых технологических фирм, все организации уязвимы", — сказал Райт.

