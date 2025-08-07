Мільйони користувачів в небезпеці: в Google заявили про злом та крадіжку даних

Група розвідки загроз Google офіційно підтвердила, що дані користувачів було викрадено після успішної хакерської атаки, яка вразила одну з баз даних компанії.

Корпоративна база даних була зламана хакерами, яких пов'язують з групою вимагачів ShinyHunters, більш відомою як UNC6040, йдеться у публікації Google Threat Intelligence Group. Тактика ShinyHunters зазвичай передбачає вимагання у жертв викупу в біткоїнах протягом 72 годин після компрометації.

За даними компанії, зламана база даних була екземпляром хмарної системи Salesforce, що використовувалась для зберігання контактної інформації та пов’язаних з нею нотаток для малого та середнього бізнесу.

Повідомляється, що дані клієнтів були отримані зловмисником протягом короткого періоду, поки було відкрито вікно атаки. Компанія також підтвердила, що серед викрадених даних переважно була бізнес-інформація, зокрема назви компаній та контактні дані.

"Google відреагувала на цю активність, провів аналіз впливу та розпочав заходи щодо пом’якшення наслідків", — йдеться в повідомленні.

Як зазначив генеральний директор компанії з кібербезпеки Closed Door Security Вільям Райт у коментарі Forbes, злам Google показує, що жодна організація не застрахована від кіберзлочинності.

"Незалежно від того, чи ви малий бізнес, чи одна з провідних світових технологічних фірм, усі організації вразливі", — сказав Райт.

