Краде фото і погрожує користувачам: у 250 додатках виявили несподівану небезпеку

Фахівці з кібербезпеки виявили понад 250 шахрайських додатків, які крадуть особисті фотографії користувачів і шантажують тих, вимагаючи грошей.

Related video

Усі ці додатки для Android позиціонували себе як ресурси для романтичних знайомств, пише The Sun з посиланням на інформацію експертів Zimperium zLabs. Причому додатки були ретельно продуманими — у них не можна було знайти звичайних ознак шахрайської діяльності.

Однак за стильним дизайном ховалося щось зовсім інше: насправді ці додатки працювали як викрадачі інформації. Вони крали базу контактів, фотографії та дані користувачів з їхніх пристроїв.

Якщо на зламаних телефонах було щось компрометуюче, то зловмисники погрожували розкрити цю інформацію, якщо "клієнт" не заплатить.

Через особливості додатків жертви заманювалися "емоційно зарядженою взаємодією". До того ж, із 80 доменів, використаних у цій кампанії, багато з них, ймовірно, були проіндексовані популярними пошуковими системами — тобто все виглядало цілком пристойно.

"Це більше, ніж просто спалах шкідливого ПЗ, це цифрова зброя довіри та емоцій", — заявили фахівці zLabs.

Заодно вони дали рекомендації, як не стати жертвою шахрайства:

Уникайте завантаження додатків за невідомими посиланнями або з неофіційних магазинів додатків. Хоча сучасні шахраї навчилися проникати і в легальні магазини додатків, в офіційному магазині все ж набагато менше шансів "підчепити" щось шкідливе.

Будьте обережними з додатками, що вимагають незвичайних дозволів або коду запрошення.

Регулярно перевіряйте надані додаткам дозволи доступу та встановлені профілі, з якими вони працюють.

Не забувайте встановлювати на своїх пристроях програми захисту, які допоможуть виявити і блокувати шкідливе "вторгнення".

Щодо саме сайтів знайомств, то експерти радять користувачам завжди перевіряти, чи справді людина, з якою ви спілкуєтесь, є тією, за кого себе видає. І краще взагалі не поширюйте будь-яку особисту інформацію.

Раніше Фокус писав, що треба робити, якщо шахраї намагаються вкрасти гроші з рахунку . Тут важливо пам'ятати, що аферисти можуть вміло маскуватися під банки або інші надійні компанії.