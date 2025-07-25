Крадет фото и угрожает пользователям: в 250 приложениях обнаружилась неожиданная опасность

Специалисты по кибербезопасности обнаружили более 250 мошеннических приложений, которые крадут личные фотографии пользователей и шантажируют тех, требуя денег.

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Все эти приложения для Android позиционировали себя как ресурсы для романтических знакомств, пишет The Sun со ссылкой на информацию экспертов Zimperium zLabs. Причем приложения были тщательно продуманными – в них нельзя было найти обычных признаков мошеннической деятельности.

Однако за стильным дизайном скрывалось нечто совершенно иное: на самом деле эти приложения работали как похитители информации. Они крали базу контактов, фотографии и данные пользователей с их устройств.

Если на взломанных телефонах находилось что-то компрометирующее, то злоумышленники грозили раскрыть эту информацию, если «клиент» не заплатит.

Из-за особенностей приложений жертвы завлекались «эмоционально заряженным взаимодействием». К тому же, из 80 доменов, использованных в этой кампании, многие предположительно были проиндексированы популярными поисковыми системами – то есть все выглядело вполне пристойно.

«Это больше, чем просто вспышка вредоносного ПО, это цифровое оружие доверия и эмоций», – заявили специалисты zLabs.

Заодно они дали рекомендации, как не стать жертвой мошенничества:

Избегайте загрузки приложений по неизвестным ссылкам или из неофициальных магазинов приложений. Хотя современные мошенники научились проникать и в легальные магазины приложений, в официальном магазине все же гораздо меньше шансов «подцепить» что-то вредоносное.

Будьте осторожными с приложениями, требующими необычных разрешений или кода приглашения.

Регулярно проверяйте предоставленные приложениям разрешения доступа и установленные профили, с которыми они работают.

Не забывайте устанавливать на своих устройствах программы защиты, которые помогут обнаружить и блокировать вредоносное «вторжение».

Что касается именно сайтов знакомств, то эксперты советуют пользователям всегда проверять, является ли действительно человек, с которым вы общаетесь, тем, за кого себя выдает. И лучше вообще не распространяйте какую-либо личную информацию.

Ранее Фокус писал, что надо делать, если мошенники пытаются украсть деньги со счета . Тут важно помнить, что аферисты могут умело маскироваться под банки или другие надежные компании.