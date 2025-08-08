Медленно убивают батарею: три самых распространенных ошибки при зарядке гаджетов

Некоторые привычки, о которых люди даже не задумываются, могут испортить аккумуляторы смартфонов, планшетов и других гаджетов.

Related video

Есть способы продлить время работы планшета устройства, а есть действия, которых следует избегать. Издание ZDnet рассказало о трех самых распространенных ошибках на примере планшета.

Большинство планшетов работают от шести до восьми часов без подзарядки, однако срок службы аккумулятора сокращается со временем и при постоянном использовании. Существует множество способов продлить срок службы аккумулятора, но вот чего следует избегать, чтобы продлить срок его службы.

Оставить гаджет подключенным к сети на ночь

Это не всегда проблема с новыми планшетами, но большинство устройств на рынке могут со временем выйти из строя, если оставлять их на зарядке на долгое время. Обычно планшеты заряжаются до 100% и перестают потреблять электроэнергию, однако, если оставить гаджет подключенным к сети, он может продолжать заряжаться малым током для поддержания полного заряда, что со временем может привести к перегрузке аккумулятора и сокращению его срока службы.

Нужно правильно заряжать гаджеты, чтобы они прослужили дольше Фото: Из открытых источников

Вместо этого следует отключать планшет от сети, как только аккумулятор заряжается до 100%. Как правило, лучше всего поддерживать уровень заряда аккумулятора от 20% до 80%.

Как и все распространенные ошибки при зарядке планшетов, даже если оставить его подключенным к зарядному устройству на ночь на один или два раза — это не нанесет вреда. Повреждение аккумулятора происходит, когда эти ошибки становятся привычкой и повторяются часто.

Разрядить батарею до 0% и забыть

Некоторые люди могут разрядить аккумулятор планшета до 0%, а потом откладывают его в сторону и не заряжают несколько дней. Частая разрядка аккумулятора до 0% приводит к его значительному ухудшению, поэтому со временем может потребоваться его замена.

Литий-ионные аккумуляторы просто не предназначены для постоянного полного разряда, поэтому большинство планшетов не достигают 0% заряда при выключении. Вместо этого они выключаются при небольшом уровне заряда, чтобы защитить аккумулятор, поэтому при попытке включить планшет появляется изображение, информирующее недостаточном количестве энергии.

Планшет вредно разряжать до 0% Фото: OnePlus

Если оставить планшет с разряженным аккумулятором на несколько дней, недель или месяцев, он будет медленно разряжаться, пока напряжение не упадет слишком низко, что повредит его внутренние химические процессы. Если делать так постоянно, то аккумулятор становится менее способным удерживать заряд или вообще перестает заряжаться.

Чтобы предотвратить это и продлить срок службы аккумулятора, нужно не допускать падения уровня заряда ниже 20%. Если планшет не понадобится какое-то время, лучше зарядить его до 50% емкости и выключить для безопасного хранения.

Неправильное зарядное устройство

Использование дешевого, несертифицированного или неподходящего зарядного устройства может привести к нестабильной подаче тока, неэффективной или чрезмерной зарядке. Все это приводит к повышенной нагрузке на аккумулятор и сокращению срока его службы, не говоря уже о том, что потребуется больше времени на заполнение аккумулятора энергией.

Смартфон Samsung Galaxy S25 лучше всего заряжается с оригинальным устройством Фото: Скриншот

Если мощность зарядного устройства не соответствует характеристикам аккумулятора, устройство поскольку ему будет трудно обеспечить достаточную мощность, или даже перегрузить схемы планшета, если оно не сможет регулировать потребление энергии. Дешевые зарядные устройства также могут создавать колебания напряжения, что создает нагрузку на аккумулятор и приводит к износу его химических компонентов.

Многие сертифицированные зарядные устройства, например, от производителей Apple или USB-PD, имеют встроенные меры безопасности, которые не предусмотрены в неоригинальных и дешевых зарядных устройствах. Эти меры предотвращают скачки напряжения и перегрев, которые могут повредить аккумулятор и зарядный порт.

При зарядке планшета лучше всего выбирать зарядное устройство, которое либо сертифицировано, либо полностью подходит для вашего устройства — от кабеля до самого устройства.

Ранее писали, что новая функция Android 16 мешает быстрой зарядке гаджетов. Она должна защищать от взлома, но имеет неприятный побочный эффект.