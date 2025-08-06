Новая функция Android не дает телефонам заряжаться: как можно это исправить
Среди новых функций Android 16 особо выделяется расширенная защита. Скоро в ОС появится дополнительная опция, которая будет защищать пользователей от вредоносных USB-устройств. Но у новинки уже обнаружили неприятный побочный эффект.
Анонсированная функция USB Protection может работать некорректно в отношении быстрой зарядки вашего телефона, пишет.androidauthority.com. Причина такого поведения пока не совсем ясна.
Новая функция защиты USB может предотвратить физические атаки, направленные на использование USB-порта. Другими словами, она блокирует атаки, которые пытаются использовать уязвимости USB-стека устройства или взломать экран блокировки методом подбора паролей. После разблокировки устройства доступ к данным через USB восстанавливается, и дальше можно использовать любые периферийные устройства.
Что не так с быстрой зарядкой
Но, если вы подключите USB-устройство к заблокированному телефону, вам придется разблокировать его, а затем заново подключить периферийное устройство, чтобы оно заработало. О скором запуске новой функции уже сообщалось и ранее, но тогда еще не было данных о том, что она может негативно влиять на быструю зарядку.
Правда, похоже, что решение будет найдено. Например, в последней версии тестового канала Android Canary отмечалось, что компания Google включила функцию защиты USB и улучшила ее реализацию. В частности, уведомление, появляющееся при подключении USB-устройства к заблокированному телефону, было перефразировано и теперь включает кнопку «Отключить звук». Эта опция позволяет отложить уведомление до перезагрузки.
Специалисты, которые просмотрели сборку на предмет других изменений, отметили, что там появились новые текстовые строки с указанием на необходимость разблокировать и повторно подключить устройство для быстрой зарядки.
Как «исправить» новую функцию
По данным экспертов, причина такой некорректной работы с быстрой зарядкой может быть следствием особенностей работы протоколов быстрой зарядки, таких как USB Power Delivery. Во избежание повреждений эти протоколы требуют согласования на основе данных между зарядным устройством и телефоном для определения необходимого напряжения. USB-PD использует для этого процесса два выделенных канала, называемых каналами конфигурации. Хотя эти каналы не используются для общей передачи данных, функция Advanced Protection все равно может отключить их в целях предосторожности.
В общем, если вы заметите, что новая функция защиты USB Advanced Protection сказывается на быстрой зарядке, просто разблокируйте устройство и снова подключите зарядку.
С учетом того, что эта функция уже доступна в последней версии Canary, она, вероятно, появится во втором квартальном релизе Android 16 (QPR2), запланированном на декабрь этого года.
Ранее стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Это было связано с новой версией программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.
Также Фокус писал про топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов. Тогда речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy.