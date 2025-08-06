Новая функция Android не дает телефонам заряжаться: как можно это исправить

Среди новых функций Android 16 особо выделяется расширенная защита. Скоро в ОС появится дополнительная опция, которая будет защищать пользователей от вредоносных USB-устройств. Но у новинки уже обнаружили неприятный побочный эффект.

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Анонсированная функция USB Protection может работать некорректно в отношении быстрой зарядки вашего телефона, пишет.androidauthority.com. Причина такого поведения пока не совсем ясна.

Новая функция защиты USB может предотвратить физические атаки, направленные на использование USB-порта. Другими словами, она блокирует атаки, которые пытаются использовать уязвимости USB-стека устройства или взломать экран блокировки методом подбора паролей. После разблокировки устройства доступ к данным через USB восстанавливается, и дальше можно использовать любые периферийные устройства.

Что не так с быстрой зарядкой

Но, если вы подключите USB-устройство к заблокированному телефону, вам придется разблокировать его, а затем заново подключить периферийное устройство, чтобы оно заработало. О скором запуске новой функции уже сообщалось и ранее, но тогда еще не было данных о том, что она может негативно влиять на быструю зарядку.

Правда, похоже, что решение будет найдено. Например, в последней версии тестового канала Android Canary отмечалось, что компания Google включила функцию защиты USB и улучшила ее реализацию. В частности, уведомление, появляющееся при подключении USB-устройства к заблокированному телефону, было перефразировано и теперь включает кнопку «Отключить звук». Эта опция позволяет отложить уведомление до перезагрузки.

Специалисты, которые просмотрели сборку на предмет других изменений, отметили, что там появились новые текстовые строки с указанием на необходимость разблокировать и повторно подключить устройство для быстрой зарядки.

Как «исправить» новую функцию

По данным экспертов, причина такой некорректной работы с быстрой зарядкой может быть следствием особенностей работы протоколов быстрой зарядки, таких как USB Power Delivery. Во избежание повреждений эти протоколы требуют согласования на основе данных между зарядным устройством и телефоном для определения необходимого напряжения. USB-PD использует для этого процесса два выделенных канала, называемых каналами конфигурации. Хотя эти каналы не используются для общей передачи данных, функция Advanced Protection все равно может отключить их в целях предосторожности.

В общем, если вы заметите, что новая функция защиты USB Advanced Protection сказывается на быстрой зарядке, просто разблокируйте устройство и снова подключите зарядку.

С учетом того, что эта функция уже доступна в последней версии Canary, она, вероятно, появится во втором квартальном релизе Android 16 (QPR2), запланированном на декабрь этого года.

Ранее стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень . Это было связано с новой версией программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.