Нова функція Android не дає телефонам заряджатися: як можна це виправити

Серед нових функцій Android 16 особливо виділяється розширений захист. Скоро в ОС з'явиться додаткова опція, яка захищатиме користувачів від шкідливих USB-пристроїв. Але у новинки вже виявили неприємний побічний ефект.

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Анонсована функція USB Protection може працювати некоректно щодо швидкої зарядки вашого телефону, пише androidauthority.com. Причина такої поведінки поки не зовсім зрозуміла.

Нова функція захисту USB може запобігти фізичним атакам, спрямованим на використання USB-порту. Інакше кажучи, вона блокує атаки, які намагаються використати вразливості USB-стека пристрою або зламати екран блокування методом підбору паролів. Після розблокування пристрою доступ до даних через USB відновлюється, і далі можна використовувати будь-які периферійні пристрої.

Що не так зі швидкою зарядкою

Але, якщо ви під'єднаєте USB-пристрій до заблокованого телефону, вам доведеться розблокувати його, а потім заново під'єднати периферійний пристрій, щоб він запрацював. Про швидкий запуск нової функції вже повідомлялося і раніше, але тоді ще не було даних про те, що вона може негативно впливати на швидку зарядку.

Щоправда, схоже, що рішення буде знайдено. Наприклад, в останній версії тестового каналу Android Canary зазначалося, що компанія Google увімкнула функцію захисту USB і поліпшила її реалізацію. Зокрема, повідомлення, що з'являється під час під'єднання USB-пристрою до заблокованого телефону, було перефразувано і тепер включає кнопку "Відключити звук". Ця опція дає змогу відкласти повідомлення до перезавантаження.

Фахівці, які переглянули збірку щодо інших змін, зазначили, що там з'явилися нові текстові рядки із вказівкою на необхідність розблокувати і повторно підключити пристрій для швидкої зарядки.

Як "виправити" нову функцію

За даними експертів, причина такої некоректної роботи зі швидкою зарядкою може бути наслідком особливостей роботи протоколів швидкої зарядки, таких як USB Power Delivery. Щоб уникнути пошкоджень, ці протоколи вимагають узгодження на основі даних між зарядним пристроєм і телефоном для визначення необхідної напруги. USB-PD використовує для цього процесу два виділених канали, які називаються каналами конфігурації. Хоча ці канали не використовуються для загального передавання даних, функція Advanced Protection однаково може вимкнути їх із запобіжною метою.

Загалом, якщо ви помітите, що нова функція захисту USB Advanced Protection позначається на швидкій зарядці, просто розблокуйте пристрій і знову підключіть зарядку.

З урахуванням того, що ця функція вже доступна в останній версії Canary, вона, ймовірно, з'явиться в другому квартальному релізі Android 16 (QPR2), запланованому на грудень цього року.

Раніше стало відомо, що недооцінена функція виводить телефони Samsung на новий рівень . Це було пов'язано з новою версією програмної оболонки One UI 7 на базі Android 15.