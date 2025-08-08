Повільно вбивають батарею: три найпоширеніші помилки під час заряджання гаджетів

Деякі звички, про які люди навіть не замислюються, можуть зіпсувати акумулятори смартфонів, планшетів та інших гаджетів.

Є способи продовжити час роботи планшета пристрою, а є дії, яких слід уникати. Видання ZDnet розповіло про три найпоширеніші помилки на прикладі планшета.

Більшість планшетів працюють від шести до восьми годин без підзарядки, однак термін служби акумулятора скорочується з часом і за постійного використання. Існує безліч способів продовжити термін служби акумулятора, але ось чого слід уникати, щоб продовжити термін його служби.

Залишити гаджет підключеним до мережі на ніч

Це не завжди проблема з новими планшетами, але більшість пристроїв на ринку можуть з часом вийти з ладу, якщо залишати їх на зарядці на довгий час. Зазвичай планшети заряджаються до 100% і перестають споживати електроенергію, однак, якщо залишити гаджет під'єднаним до мережі, він може продовжувати заряджатися малим струмом для підтримання повного заряду, що згодом може призвести до перевантаження акумулятора та скорочення його терміну служби.

Потрібно правильно заряджати гаджети, щоб вони прослужили довше Фото: З відкритих джерел

Натомість слід відключати планшет від мережі, щойно акумулятор заряджається до 100%. Як правило, найкраще підтримувати рівень заряду акумулятора від 20% до 80%.

Як і всі поширені помилки під час заряджання планшетів, навіть якщо залишити його під'єднаним до зарядного пристрою на ніч на один чи два рази — це не завдасть шкоди. Пошкодження акумулятора відбувається, коли ці помилки стають звичкою і повторюються часто.

Розрядити батарею до 0% і забути

Деякі люди можуть розрядити акумулятор планшета до 0%, а потім відкладають його вбік і не заряджають кілька днів. Часте розряджання акумулятора до 0% призводить до його значного погіршення, тому з часом може знадобитися його заміна.

Літій-іонні акумулятори просто не призначені для постійного повного розряду, тому більшість планшетів не досягають 0% заряду під час вимкнення. Натомість вони вимикаються за невеликого рівня заряду, щоб захистити акумулятор, тому під час спроби ввімкнути планшет з'являється зображення, що інформує про недостатню кількість енергії.

Планшет шкідливо розряджати до 0% Фото: OnePlus

Якщо залишити планшет із розрядженим акумулятором на кілька днів, тижнів або місяців, він повільно розряджатиметься, поки напруга не впаде надто низько, що пошкодить його внутрішні хімічні процеси. Якщо робити так постійно, то акумулятор стає менш здатним утримувати заряд або взагалі перестає заряджатися.

Щоб запобігти цьому і продовжити термін служби акумулятора, потрібно не допускати падіння рівня заряду нижче 20%. Якщо планшет не знадобиться якийсь час, краще зарядити його до 50% ємності і вимкнути для безпечного зберігання.

Неправильний зарядний пристрій

Використання дешевого, несертифікованого або невідповідного зарядного пристрою може призвести до нестабільної подачі струму, неефективної або надмірної зарядки. Все це призводить до підвищеного навантаження на акумулятор і скорочення терміну його служби, не кажучи вже про те, що знадобиться більше часу на заповнення акумулятора енергією.

Смартфон Samsung Galaxy S25 найкраще заряджається з оригінальним пристроєм Фото: Скриншот

Якщо потужність зарядного пристрою не відповідає характеристикам акумулятора, пристрій оскільки йому буде важко забезпечити достатню потужність, або навіть перевантажити схеми планшета, якщо він не зможе регулювати споживання енергії. Дешеві зарядні пристрої також можуть створювати коливання напруги, що створює навантаження на акумулятор і призводить до зношування його хімічних компонентів.

Багато сертифікованих зарядних пристроїв, наприклад, від виробників Apple або USB-PD, мають вбудовані заходи безпеки, які не передбачені в неоригінальних і дешевих зарядних пристроях. Ці заходи запобігають стрибкам напруги та перегріванню, які можуть пошкодити акумулятор і зарядний порт.

Під час заряджання планшета найкраще обирати зарядний пристрій, який або сертифікований, або повністю підходить для вашого пристрою — від кабелю до самого пристрою.

Раніше писали, що нова функція Android 16 заважає швидкій зарядці гаджетів. Вона має захищати від злому, але має неприємний побічний ефект.