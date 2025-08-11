Не выбрасывайте старый компьютер: он еще может понадобиться там, где вы и не думали

Корпус от старого компьютера не обязательно выбрасывать или перепродавать. Из него можно просто сделать что-то полезное для дома, а можно и вовсе подарить новую жизнь с неожиданными аспектами.

Все, что вам понадобится, – творческий доход и некоторые практические навыки, пишет slashgear.com. Для начала можно просто использовать старые корпус как запчасти. Винты и заглушки слотов PCI можно легко перенести из одного корпуса в другой, отмечают эксперты издания. Некоторые корпуса также можно полностью разобрать, что позволяет использовать нетронутые детали (например, переднюю панель). Правда, есть нюанс – такой трюк сработает только если старый и новый корпуса действительно похожи и сочетаются друг с другом.

Ящик для хранения

Некоторые компьютерные корпуса оснащены несколькими дополнительными функциями, не имеющими непосредственного отношения к самому компьютеру. Например, у Fractal Design Pop Air есть потайной отсек, позволяющий хранить внутри мелкие предметы.

Так что старый корпус можно превратить в удобный ящик для хранения ценных вещей. Это даже может уберечь вас от грабителей – мол, им не придет в голову интересоваться каким-то явно старым на вид устройством.

Мини-аквариум

Тут понадобится некоторое умение и немного фантазии. Например, аквариумом могут стать корпуса NZXT H9 Flow. Только надо будут заделать множество отверстий для циркуляции воздуха.

Насосов и нагревателей, как в классическом аквариуме, у вас не будет, и в это придется вложиться дополнительно. Зато на выходе получится действительно уникальный дом для ваших рыбок.

Арт-объект

Современное искусство дает полную свободу и воображения, и реализации. Покраска, гравировка, стилизация под старину – все это можно применить, сделав из старого корпуса полноценное украшение на стену.

