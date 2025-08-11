Не викидайте старий комп'ютер: він ще може знадобитися там, де ви й не думали

Корпус від старого комп'ютера не обов'язково викидати або перепродавати. З нього можна просто зробити щось корисне для дому, а можна і зовсім подарувати нове життя з несподіваними аспектами.

Related video

Усе, що вам знадобиться, — творчий дохід і деякі практичні навички, пише slashgear.com. Для початку можна просто використовувати старі корпуси як запчастини. Гвинти і заглушки слотів PCI можна легко перенести з одного корпусу в інший, зазначають експерти видання. Деякі корпуси також можна повністю розібрати, що дає змогу використовувати незаймані деталі (наприклад, передню панель). Щоправда, є нюанс — такий трюк спрацює, тільки якщо старий і новий корпуси дійсно схожі та поєднуються один з одним.

Ящик для зберігання

Деякі комп'ютерні корпуси оснащені кількома додатковими функціями, які не мають безпосереднього стосунку до самого комп'ютера. Наприклад, у Fractal Design Pop Air є потайний відсік, що дає змогу зберігати всередині дрібні предмети.

Тож старий корпус можна перетворити на зручний ящик для зберігання цінних речей. Це навіть може вберегти вас від грабіжників — мовляв, їм не спаде на думку цікавитися якимось явно старим на вигляд пристроєм.

Міні-акваріум

Тут знадобиться певне вміння і трохи фантазії. Наприклад, акваріумом можуть стати корпуси NZXT H9 Flow. Тільки треба буде закрити безліч отворів для циркуляції повітря.

Насосів і нагрівачів, як у класичному акваріумі, у вас не буде, і в це доведеться вкластися додатково. Зате на виході вийде дійсно унікальний будинок для ваших рибок.

Арт-об'єкт

Сучасне мистецтво дає повну свободу і уяви, і реалізації. Фарбування, гравірування, стилізація під старовину — все це можна застосувати, зробивши зі старого корпусу повноцінну прикрасу на стіну.

Раніше Фокус писав, чому не треба викидати старий смартфон. Як виявилося, його легко можна перетворити на зовсім інший гаджет і ще й заощадити.

А ще старий телефон можна перетворити на камеру спостереження. Причому тут стане в пригоді будь-який смартфон — не має значення, iPhone це чи Android.

Також стало відомо, що не потрібно викидати старий ноутбук. Цей гаджет цілком можна полагодити самому, не звертаючись до ремонтної майстерні.