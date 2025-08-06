Не поспішайте викидати зламаний ноутбук: він ще може вам послужити

Ситуація, коли екран вашого ноутбука мерехтить і раптово гасне, засмучує і лякає. Без нормального екрана гаджет марний, а ремонт може коштувати дорого. Але не поспішайте з висновками.

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Проблема може бути не такою серйозною, як ви думаєте, і її часто можна вирішити навіть самому, пише slashgear.com. Іноді для відновлення роботи достатньо перезавантажити систему або оновити графічний драйвер. Буває й так, що треба просто замінити зіпсований кабель, а для цього не треба звертатися до майстерні. Видання пропонує список головних дій із порятунку ноутбука, які можна виконати самостійно.

Скидання налаштувань і перезавантаження

Спробуйте виконати повне скидання налаштувань, щоб перевірити, чи запрацює ноутбук знову. Проблеми з дисплеєм можуть бути спричинені тимчасовими системними збоями, а не пошкодженням самого обладнання. Щоб виконати повне скидання налаштувань ноутбука, виконайте такі дії:

Повністю вимкніть ноутбук.

Вимкніть адаптер живлення і витягніть акумулятор, якщо це можливо.

Вимкніть усі зовнішні пристрої та аксесуари, включно з моніторами, USB-накопичувачами та навушниками.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 15-20 секунд, щоб злити залишковий заряд.

Підключіть живлення й акумулятор, потім знову ввімкніть ноутбук.

Помилка програмного забезпечення або драйвера також може призвести до зависання дисплея, особливо коли ноутбук виходить зі сплячого режиму або встановлює оновлення системи. Повне скидання налаштувань часто дозволяє успішно перезавантажити систему. Якщо екран досі не реагує, спробуйте натиснути комбінацію клавіш Windows + Ctrl + Shift + B, щоб скинути налаштування графічного драйвера.

Перевірка монітора

Якщо незрозуміло, чи пов'язана проблема з екраном вашого ноутбука, чи з більш серйозною системною проблемою, то розібратися допоможе підключення зовнішнього монітора. Для цього:

Вимкніть ноутбук.

Підключіть зовнішній монітор за допомогою адаптера HDMI, DisplayPort, VGA або USB-C.

Знову увімкніть ноутбук.

Після перезавантаження системи натисніть поєднання клавіш Windows + P, щоб відкрити параметри відображення, і виберіть "Дублювати" або "Розширити". На деяких пристроях для перемикання режимів відображення може знадобитися поєднання клавіш Fn + F8 або інша клавіша перемикання режимів відображення.

Перевірте зовнішній екран і переконайтеся, що на ньому є сигнал.

Якщо ви бачите робочий стіл на зовнішньому дисплеї, але екран ноутбука, як і раніше, темний, імовірно, проблема пов'язана з внутрішньою панеллю керування, підсвічуванням або кабелем дисплея. Якщо ж нічого не з'являється, навіть логотип або екран BIOS, можливо, йдеться про апаратну несправність, і тут уже потрібне втручання фахівця.

Перевстановлення драйверів

Якщо екран вашого ноутбука мерехтить, гасне і спотворює кольори, причиною можуть бути застарілі або пошкоджені відеодрайвери та прошивка BIOS. Можна оновити або перевстановити драйвери та прошивку через Windows, використовуючи офіційні інструменти підтримки. Це можна зробити так:

Відкрийте диспетчер пристроїв, клацнувши правою кнопкою миші меню "Пуск" і вибравши його зі списку.

Розгорніть розділ "Відеоадаптери", клацніть правою кнопкою миші по відеокарті та виберіть "Оновити драйвер". Встановіть усі доступні оновлення.

Якщо проблема виникла після нещодавнього оновлення або оновлення не знайдено, ще раз клацніть правою кнопкою миші на адаптері та виберіть "Відкотити драйвер" (якщо доступно) або "Видалити пристрій".

Перейдіть на сайт виробника графічного процесора (наприклад, Intel, AMD або NVIDIA), знайдіть свою модель і вручну встановіть останню версію графічного драйвера.

Перейдіть на сторінку підтримки виробника вашого ноутбука, введіть номер моделі та завантажте всі доступні оновлення прошивки BIOS або UEFI.

Дотримуйтесь інструкцій виробника для завершення оновлення BIOS.

Після встановлення оновлень перезавантажте ноутбук і перевірте, чи все гаразд.

Пошук пошкоджень

Якщо на екрані ноутбука є тріщини, зміна кольору, биті пікселі та видимі пошкодження від тиску, то самому з такими фізичними пошкодженнями нічого зробити не можна — треба просто замінити екран.

Але якщо екран має нормальний вигляд, проте мерехтить, періодично гасне або працює лише під певним кутом, можливо, проблема в несправному внутрішньому з'єднанні дисплея. Такі проблеми часто виникають, коли з'єднання між екраном та іншими компонентами ноутбука починає зношуватися. Виконайте такі дії:

Повільно відкриваючи і закриваючи кришку, перевірте екран на наявність пошкоджень або незвичайного мерехтіння.

Увімкніть ноутбук і повільно відрегулюйте кут нахилу екрана. Якщо ви помітили мерехтіння або воно припинилося при зміні кута нахилу, проблема може бути в роз'ємі дисплея.

Якщо ви можете відкрити дисплей, перевірте внутрішні з'єднання. Вам потрібно буде вимкнути ноутбук, від'єднати його від мережі і, якщо це можливо, витягти акумулятор. Потім відкрийте лицьову панель або задню кришку, знайдіть внутрішній роз'єм дисплея і переконайтеся, що він надійно закріплений і не запилений. Потім зберіть ноутбук і перевірте його.

Між іншим, навіть якщо доведеться міняти екран, можна спробувати впоратися своїми силами. Наприклад, у ноутбуків HP навіть є покрокова інструкція із заміни екрана.

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