Не торопитесь выбрасывать сломанный ноутбук: он еще может вам послужить

Ситуация, когда экран вашего ноутбука мерцает и внезапно гаснет, огорчает и пугает. Без нормального экрана гаджет бесполезен, а ремонт может стоить дорого. Но не спешите с выводами.

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Проблема может быть не такой серьезной, как вы думаете, и ее часто можно решить даже самому, пишет slashgear.com. Иногда для восстановления работы достаточно перезагрузить систему или обновить графический драйвер. Бывает и так, что надо просто заменить испорченный кабель, а для этого не надо обращаться в мастерскую. Издание предлагает список главных действий по спасению ноутбука, которые можно выполнить самостоятельно.

Сброс настроек и перезагрузка

Попробуйте выполнить полный сброс настроек, чтобы проверить, заработает ли ноутбук снова. Проблемы с дисплеем могут быть вызваны временными системными сбоями, а не повреждением самого оборудования. Чтобы выполнить полный сброс настроек ноутбука, выполните следующие действия:

Полностью выключите ноутбук.

Отключите адаптер питания и извлеките аккумулятор, если это возможно.

Отключите все внешние устройства и аксессуары, включая мониторы, USB-накопители и наушники.

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–20 секунд, чтобы слить остаточный заряд.

Подключите питание и аккумулятор, затем снова включите ноутбук.

Ошибка программного обеспечения или драйвера также может привести к зависанию дисплея, особенно когда ноутбук выходит из спящего режима или устанавливает обновление системы. Полный сброс настроек часто позволяет успешно перезагрузить систему. Если экран по-прежнему не реагирует, попробуйте нажать сочетание клавиш Windows + Ctrl + Shift + B, чтобы сбросить настройки графического драйвера.

Проверка монитора

Если неясно, связана ли проблема с экраном вашего ноутбука или с более серьезной системной проблемой, то разобраться поможет подключение внешнего монитора. Для этого:

Выключите ноутбук.

Подключите внешний монитор с помощью адаптера HDMI, DisplayPort, VGA или USB-C.

Снова включите ноутбук.

После перезагрузки системы нажмите сочетание клавиш Windows + P, чтобы открыть параметры отображения, и выберите «Дублировать» или «Расширить». На некоторых устройствах для переключения режимов отображения может потребоваться сочетание клавиш Fn + F8 или другая клавиша переключения режимов отображения.

Проверьте внешний экран и убедитесь, что на нем есть сигнал.

Если вы видите рабочий стол на внешнем дисплее, но экран ноутбука по-прежнему темный, вероятно, проблема связана с внутренней панелью управления, подсветкой или кабелем дисплея. Если же ничего не появляется, даже логотип или экран BIOS, возможно, речь идет об аппаратной неисправности, и тут уже требуется вмешательство специалиста.

Переустановка драйверов

Если экран вашего ноутбука мерцает, гаснет и искажает цвета, причиной могут быть устаревшие или поврежденные видеодрайверы и прошивка BIOS. Можно обновить или переустановить драйверы и прошивку через Windows, используя официальные инструменты поддержки. Это можно сделать так:

Откройте диспетчер устройств, щелкнув правой кнопкой мыши меню «Пуск» и выбрав его из списка.

Разверните раздел «Видеоадаптеры», щелкните правой кнопкой мыши по видеокарте и выберите «Обновить драйвер». Установите все доступные обновления.

Если проблема возникла после недавнего обновления или обновление не найдено, еще раз щелкните правой кнопкой мыши по адаптеру и выберите «Откатить драйвер» (если доступно) или «Удалить устройство».

Перейдите на сайт производителя графического процессора (например, Intel, AMD или NVIDIA), найдите свою модель и вручную установите последнюю версию графического драйвера.

Перейдите на страницу поддержки производителя вашего ноутбука, введите номер модели и загрузите все доступные обновления прошивки BIOS или UEFI.

Следуйте инструкциям производителя для завершения обновления BIOS.

После установки обновлений перезагрузите ноутбук и проверьте, все ли в порядке.

Поиск повреждений

Если на экране ноутбука есть трещины, изменение цвета, битые пиксели и видимые повреждения от давления, то самому с такими физическими повреждениями ничего сделать нельзя – надо просто заменить экран.

Но если экран выглядит нормально, однако мерцает, периодически гаснет или работает только под определенным углом, возможно, проблема в неисправном внутреннем соединении дисплея. Такие проблемы часто возникают, когда соединение между экраном и остальными компонентами ноутбука начинает изнашиваться. Выполните такие действия:

Медленно открывая и закрывая крышку, проверьте экран на наличие повреждений или необычного мерцания.

Включите ноутбук и медленно отрегулируйте угол наклона экрана. Если вы заметили мерцание или оно прекратилось при изменении угла наклона, проблема может быть в разъеме дисплея.

Если вы можете открыть дисплей, проверьте внутренние соединения. Вам нужно будет выключить ноутбук, отсоединить его от сети и, если это возможно, извлечь аккумулятор. Затем откройте лицевую панель или заднюю крышку, найдите внутренний разъем дисплея и убедитесь, что он надежно закреплен и не запылен. Затем соберите ноутбук и проверьте его.

Между прочим, даже если придется менять экран, можно попробовать справиться своими силами. Например, у ноутбуков HP даже есть пошаговая инструкция по замене экрана.

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