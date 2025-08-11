Бойцы ВСУ дроном уничтожили новейшую систему РЭБ России: чем она опасна на фронте (видео)

Штурмовой батальон "Чорний лебідь" 225 отдельной штурмовой бригады ВСУ обнаружил на фронте российскую систему РЭБ, вероятно, "Черный глаз", которая должна останавливать украинские дроны.

Предполагалось, что "Черный глаз" может изменить баланс сил на войне в Украине в пользу армии РФ. Батальон поделился роликом на своем Telegram-канале.

Бойцы обнаружили в роще возле неназванного населенного пункта специфические антенны, похожие на элемент комплекса "Черный глаз". Как правило, россияне устанавливают их на значительной высоте, но этот прибор оккупанты спрятали в кустах немного выше уровня земли.

"Нашли интересный экспонат в кустах — вероятно, новейший российский РЭБ "Черный глаз", который должен что-то там изменить на поле боя", — написали в пресс-службе батальона.

Система РЭБ "Черный глаз", уничтоженная дронов ВСУ Фото: Скриншот

Впервые о комплексах "Черный глаз" стало известно в начале 2025 года. Тогда сообщалось, что они могут подавлять сигналы управления беспилотниками типа DJI Mavic и каналы передачи видео FPV-дронов в диапазонах частот 2,4 и 5,8 ГГц, создавая более мощное излучение на тех же частотах. По информации Фокуса, сейчас системы подавляют видеосигналы в более широком диапазоне частот.

В феврале 2025 года украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш") писал, что система "Черный глаз" монтируется на высоких точках и имеет поворотный механизм, поэтому оператор может снизу управлять им и менять направление излучения.

В мае издание Forbes предположило, что система "Черный глаз" может изменить баланс сил в воздухе над линией фронта в пользу России. Однако украинцы уже могут бороться с ними, используя ударные дроны с передачей видео на нестандартных частотах. Вероятно, именно такой коптер запустила группа батальйона "Чорний лебідь".

В июне стало известно, что в Украине компания "Пиранья Тех" создала мощный комплекс МСПБПЛА-12. Он может генерировать радиопомехи в нескольких диапазонах частот и призвана бороться с российскими беспилотниками. Средство РЭБ может подавлять управление, передачу видео, показаний телеметрии, возможность спутниковой навигации.