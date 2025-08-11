Бійці ЗСУ дроном знищили новітню систему РЕБ Росії: чим вона небезпечна на фронті (відео)

Штурмовий батальйон "Чорний лебідь" 225 окремої штурмової бригади ЗСУ виявив на фронті російську систему РЕБ, імовірно, "Чорне око", яка має зупиняти українські дрони.

Передбачалося, що "Чорне око" може змінити баланс сил на війні в Україні на користь армії РФ. Батальйон поділився роликом на своєму Telegram-каналі.

Бійці виявили в гаю біля неназваного населеного пункту специфічні антени, схожі на елемент комплексу "Чорне око". Зазвичай росіяни встановлюють їх на значній висоті, але цей прилад окупанти сховали в кущах трохи вище рівня землі.

"Знайшли цікавий експонат у кущах — імовірно, новітній російський РЕБ "Чорне око", що мав би щось там змінити на полі бою", — написали у прес-службі батальйону.

Система РЕБ "Чорне око", знищена дронами ЗСУ Фото: Скриншот

Уперше про комплекси "Чорне око" стало відомо на початку 2025 року. Тоді повідомлялося, що вони можуть пригнічувати сигнали управління безпілотниками типу DJI Mavic і канали передавання відео FPV-дронів у діапазонах частот 2,4 і 5,8 ГГц, створюючи потужніше випромінювання на тих самих частотах. За інформацією Фокуса, зараз системи пригнічують відеосигнали в ширшому діапазоні частот.

У лютому 2025 року український фахівець із радіотехнологій Сергій Безкрестнов ("Флеш") писав, що система "Чорне око" монтується на високих точках і має поворотний механізм, тож оператор може знизу керувати нею та змінювати напрямок випромінювання.

У травні видання Forbes припустило, що система "Чорне око" може змінити баланс сил у повітрі над лінією фронту на користь Росії. Однак українці вже можуть боротися з ними, використовуючи ударні дрони з передачею відео на нестандартних частотах. Ймовірно, саме такий коптер запустила група батальйону "Чорний лебідь".

У червні стало відомо, що в Україні компанія "Піранья Тех" створила потужний комплекс МСПБПЛА-12. Він може генерувати радіоперешкоди в кількох діапазонах частот і покликаний боротися з російськими безпілотниками. Засіб РЕБ може пригнічувати управління, передачу відео, показань телеметрії, можливість супутникової навігації.