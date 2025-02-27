Немає в каталогах: Сергій Флеш попередив про новітню систему РЕБ росіян (фото)
За словами українського фахівця, новий виріб ефективно пригнічує як БПЛА типу Mavic, так і відеоканали FPV-дронів.
Збройні сили Російської Федерації використовують на фронті нову систему радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка, ймовірно, отримала назву "Чорне око". Про це написав український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.
Експерт розповів, що нова система РЕБ росіян управляється або обслуговується оператором внизу. Монтується на високих точках, має можливість повороту.
Виріб здатен ефективно пригнічувати, як безпілотники типу Mavic, так і канали відео FPV-дронів. Може приймати сигнали і пригнічувати їх. Діапазони частот — 2.4 і 5.8.Важливо
Сергій Флеш підкреслив, що ця система РЕБ є абсолютно новою. За словами експерта, виробу немає в жодному каталозі РФ, проте в закритих каналах противник згадував його назву — "Чорне око".
"На даний момент у мене є підтвердження знищення цього виробу на різних фронтах. Шукайте його на висотах і знищуйте", — підсумував фахівець.
Нагадаємо, українці Євген Жебко та Антон Гетьман розробили систему зв'язку Teletactica, стійку до дії засобів радіоелектронної боротьби