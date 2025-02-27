Немає в каталогах: Сергій Флеш попередив про новітню систему РЕБ росіян (фото)

За словами українського фахівця, новий виріб ефективно пригнічує як БПЛА типу Mavic, так і відеоканали FPV-дронів.

Related video

Збройні сили Російської Федерації використовують на фронті нову систему радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка, ймовірно, отримала назву "Чорне око". Про це написав український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

Експерт розповів, що нова система РЕБ росіян управляється або обслуговується оператором внизу. Монтується на високих точках, має можливість повороту.

Виріб здатен ефективно пригнічувати, як безпілотники типу Mavic, так і канали відео FPV-дронів. Може приймати сигнали і пригнічувати їх. Діапазони частот — 2.4 і 5.8.

Важливо

Щойно потрапив на фронт: ЗСУ знищили експериментальний комплекс РЕБ росіян (відео)

Сергій Флеш підкреслив, що ця система РЕБ є абсолютно новою. За словами експерта, виробу немає в жодному каталозі РФ, проте в закритих каналах противник згадував його назву — "Чорне око".

"На даний момент у мене є підтвердження знищення цього виробу на різних фронтах. Шукайте його на висотах і знищуйте", — підсумував фахівець.

Нагадаємо, українці Євген Жебко та Антон Гетьман розробили систему зв'язку Teletactica, стійку до дії засобів радіоелектронної боротьби