Стійка до дії РЕБ: для ЗСУ створили систему зв'язку Teletactica (фото)
За словами розробників, комплекс із двох модемів забезпечує ефективну передачу картинки та інших даних на великі відстані в умовах активних перешкод.
Українці Євген Жебко та Антон Гетьман розробили систему зв'язку Teletactica, стійку до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про те, як працює система, розробники розповіли порталу dev.ua.
В основі системи лежить два продукти — цифрова система передавання відео і телеметрії та універсальний комплекс із двох модемів, що забезпечує ефективне передавання зображення та іншої інформації на великі відстані в умовах активних радіоперешкод.
Крім модемів, до Teletactica входять як антенне обладнання, яке здебільшого розробляються командою під конкретну задачу, так і додаткові елементи посилення або фільтрації сигналу, що враховують тактику використання (відстані, маневри тощо) і швидкість розгортання комплексу.
Метою винахідників було забезпечити стабільну передачу даних під активною дією РЕБ якомога довше. Вони не тільки розробили модеми, а й запропонували додаткові послуги. Спочатку команда досліджує платформу (носій), після чого починається процес інтеграції. У результаті, всі дані та висновки оформляються в технічне рішення.
"У результаті спільної роботи з кінцевим користувачем ми щоразу отримуємо систему, що забезпечує стабільні результати навіть у найсуворіших умовах", — зазначив Євген Жебко.
Розробники також повністю відмовилися від використання компонентів, які виробляються або постачаються Китаєм. Це пов'язано як із ризиком санкцій, так і з неможливістю захистити критично важливу IP.
Щоб система максимально відповідала потребам фронту, виробники активно контактують з військовими, отримуючи зворотний зв'язок і побажання щодо роботи обладнання. На сьогоднішній день антенними комплексами вже користуються понад 100 операторів і 30 бригад.
Нагадаємо, за даними асоціації Технологічні сили України, 2024 року приватні виробники зброї в Україні не виробили понад 1,7 млн одиниць дронів і засобів РЕБ через відсутність державних замовлень, незважаючи на наявні для цього потужності.