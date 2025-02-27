Устойчива к действию РЭБ: для ВСУ создали систему связи Teletactica (фото)

По словам разработчиков, комплекс из двух модемов обеспечивает эффективную передачу картинки и прочих данных на большие расстояния в условиях активных помех.

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Украинцы Евгений Жебко и Антон Гетман разработали систему связи Teletactica, устойчивую к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О том, как работает система, разработчики рассказали порталу dev.ua.

В основе системы лежит два продукта – цифровая система передачи видео и телеметрии и универсальный комплекс из двух модемов, обеспечивающий эффективную передачу изображения и прочей интформации на большие расстояния в условиях активных радиопомех.

Кроме модемов, в Teletactica входят как антенное оборудование, которое в большинстве случаев разрабатываются командой под конкретную задачу, так и дополнительные элементы усиления или фильтрации сигнала, учитывающие тактику использования (расстояния, маневры и т.п.) и скорость развертывания комплекса.

Трекер Teletactica Фото: dev.ua

Целью изобретателей было обеспечить стабильную передачу данных под активным действием РЭБ как можно дольше. Они не только разработали модемы, но и предложили дополнительные услуги. Сначала команда исследует платформу (носитель), после чего начинается процесс интеграции. В результате, все данные и выводы оформляются в техническое решение.

"В результате совместной работы с конечным пользователем мы каждый раз получаем систему, обеспечивающую стабильные результаты даже в самых строгих условиях", — отметил Евгений Жебко.

Комплекс связи Teletactica Фото: dev.ua

Разработчики также полностью отказались от использования компонентов, которые производятся или поставляются Китаем. Это связано как с риском санкций, так и с невозможностью защитить критически важную IP.

Чтобы система максимально отвечала потребностям фронта, производители активно контактируют с военными, получая обратную связь и пожелания касательно работы оборудования. На сегодняшний день антенными комплексами уже пользуются более 100 операторов и 30 бригад.

Напомним, по данным ассоциации Технологические силы Украины, в 2024 году частные производители оружия в Украине не произвели более 1,7 млн единиц дронов и средств РЭБ из-за отсутствия государственных заказов, несмотря на имеющиеся для этого мощности.