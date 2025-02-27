Нет в каталогах: Сергей Флэш предупредил о новейшей системе РЭБ россиян (фото)
По словам украинского специалиста, новое изделие эффективно подавляет, как БПЛА типа Mavic, так и видеоканалы FPV-дронов.
Вооруженные силы Российской Федерации используют на фронте новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вероятно, получившую название "Черный глаз". Об этом написал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.
Эксперт рассказал, что новая система РЭБ россиян управляется или обслуживается оператором внизу. Монтируется на высоких точках, имеет возможность поворота.
Изделие способно эффективно подавлять, как беспилотники типа Mavic, так и каналы видео FPV-дронов. Может принимать сигналы и подавлять их. Диапазоны частот – 2.4 и 5.8.Важно
Сергей Флэш подчеркнул, что эта система РЭБ является совершенно новой. По словам эксперта, изделия нет ни в одном каталоге РФ, однако в закрытых каналах противник упоминал его название — "Черный глаз".
"На данный момент у меня есть подтверждение уничтожения этого изделия на разных фронтах. Ищите его на высотах и уничтожайте", — заключил специалист.
Напомним, украинцы Евгений Жебко и Антон Гетман разработали систему связи Teletactica, устойчивую к действию средств радиоэлектронной борьбы