Смартфоны станут дешевле и прочнее: ученые создали новый тип ценного материала

Инженеры из Университета Мельбурна (RMIT) напечатали на 3D-принтере новый тип титана, который примерно на треть дешевле обычных титановых сплавов.

Ученые использовали легкодоступные и более дешевые альтернативные материалы для замены все более дорогого ванадия. Образцы были изготовлены и испытаны в передовом центре производства RMIT, говорится в пресс-релизе университета.

Испытания сплава показали улучшенную прочность и эксплуатационные характеристики по сравнению со стандартными титановыми сплавами, напечатанными с помощью 3D-печати. По словам инженеров, их прорыв решает ключевые проблемы, которые препятствовали широкому внедрению 3D-печатного титана.

Образец нового титанового сплава Фото: RMIT University

Сообщается, что новый титановый сплав на 29% дешевле в производстве, чем стандартный титан. Кроме того, материал печатается более равномерно, избегая столбчатых микроструктур, которые приводят к неравномерным механическим свойствам в некоторых сплавах, напечатанных методом 3D-печати.

"Нам удалось не только производить титановые сплавы с однородной зернистой структурой, но и с пониженными затратами, а также сделать их более прочными и пластичными", — сказал ведущий автор исследования Райан Брук.

Профессор Марк Истон добавил, что сейчас RCAM сосредоточена на создании новых коллабораций для дальнейшего развития технологии.По его словам, для успешного использования нового сплава нужна команда со всей цепи поставок.

Как отмечает Notebookcheck, в ближайшей перспективе эта инновация может использоваться в аэрокосмической отрасли и медицине. Кроме того, после определенных усовершенствований этот материал, возможно, появится в смартфонах и ноутбуках.

