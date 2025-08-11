Смартфони стануть дешевшими та міцнішими: вчені створили новий тип цінного матеріалу

Інженери з Університету Мельбурна (RMIT) надрукували на 3D-принтері новий тип титану, який приблизно на третину дешевший за звичайні титанові сплави.

Вчені використали легкодоступні та дешевші альтернативні матеріали для заміни дедалі дорожчого ванадію. Зразки були виготовлені та випробувані в передовому центрі виробництва RMIT, йдеться в пресрелізі університету.

Випробування сплаву показали покращену міцність та експлуатаційні характеристики порівняно зі стандартними титановими сплавами, надрукованими за допомогою 3D-друку. За словами інженерів, їхній прорив розв’язує ключові проблеми, які перешкоджали широкому впровадженню 3D-друкованого титану.

Зразок нового титанового сплаву Фото: RMIT University

Повідомляється, що новий титановий сплав на 29% дешевший у виробництві, ніж стандартний титан. Окрім того, матеріал друкується більш рівномірно, уникаючи стовпчастих мікроструктур, які призводять до нерівномірних механічних властивостей у деяких сплавах, надрукованих методом 3D-друку.

"Нам вдалося не лише виробляти титанові сплави з однорідною зернистою структурою, але й зі зниженими витратами, а також зробити їх міцнішими та пластичнішими", — сказав провідний автор дослідження Раян Брук.

Професор Марк Істон додав, що наразі RCAM зосереджена на створенні нових колаборацій для подальшого розвитку технології. За його словами, для успішного використання нового сплаву потрібна команда з усього ланцюга постачання.

Як зазначає Notebookcheck, у найближчій перспективі ця інновація може використовуватись в аерокосмічній галузі та медицині. Окрім того, після певних удосконалень цей матеріал, можливо, з’явиться у смартфонах та ноутбуках.

Нагадаємо, дослідники з Університету штату Мічиган в США подовжили термін служби акумулятора, використавши лігнін — природний матеріал, що міститься в деревині.