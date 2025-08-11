Обеспечит энергией миллионы гаджетов на годы вперед: что известно о загадочном минерале

Уникальный минерал ядарит, химическая формула которого практически идентична вымышленному криптониту, до сих пор остается под землей, хотя был открыт более 20 лет назад.

Минерал оказался в центре внимания ученых с тех пор, как австралийско-британская компания Rio Tinto впервые обнаружила его и поняла в чем его ценность, пишет newatlas.com.

В 2004 году в долине реки Ядар на западе Сербии геологи горнодобывающей компании обнаружили нечто странное: мягкий, белый, порошкообразный минерал, не соответствующий ни одному известному веществу. С химической точки зрения он уникален – содержит литий и бор – и до сих пор не встречался больше нигде на планете. Его химическая формула LiNaSiB3O7(OH) практически идентична криптониту.

Хотя настоящий ядарит не обладает какими-либо сверхъестественными свойствами, он имеет огромный потенциал как важный источник лития и бора, заявили в Австралийской организации ядерной науки и технологий (ANSTO). Его месторождение считается одним из крупнейших месторождений лития в мире.

Rio Tinto рассчитывала добыть 2,3 млн т лития, чего хватило бы для питания миллиона электромобилей и гаджетов на несколько десятилетий. Более того, литий из ядарита добывать проще, чем из других источников.

Ядарит — экономически привлекательный рудный минерал. Содержание в нем лития сопоставимо с минералом сподуменом, который в настоящее время обеспечивает большую часть мировых запасов лития в твердых породах; однако ядарит можно перерабатывать менее энергозатратными методами. Он встречается в виде белых конкреций, залегающих в доломитовых мергелях и сланцах, отложенных в замкнутом вулканогенно-осадочном бассейне.

Во время образования бассейна Ядар вулканический пепел, богатый литием, скапливался в мелководном озере. Со временем, по мере испарения воды, среда в этом районе стала сильно щелочной, что также превратило вулканические отложения в гелеобразный кремнезем. Это запустило цепочку реакций, которые привели к образованию конкреций ядарита и других минералов. В ходе этого процесса смектитовая глина разрушалась, высвобождая литий, который затем также формировал ядарит.

Именно эти уникальные геологические и экологические процессы сделали долину Ядар единственным на сегодняшний день местом, где был обнаружен этот минерал.

Структура ядарита Фото: Nature Geoscience

Однако минерал остается в земле, где он был впервые обнаружен два десятилетия назад. После общенациональных протестов правительство аннулировало разрешения на добычу в январе 2022 года, заморозив амбициозный проект, так как он мог нанести вред окружающей среде. Спустя полтора года проект был возрожден, но он остается на стадии планирования, и добыча вряд ли начнется раньше 2028 года (если удастся преодолеть многочисленные экологические и социальные проблемы).

История ядарита символизирует парадокс чистой энергии, с которым сейчас сталкивается человечество: как добывать минералы, необходимые для отказа от ископаемого топлива ради более экологичного будущего, не заменяя одно разрушение другим?

Однако есть и потенциально хорошие новости. В прошлом году ученые подробно рассказали о том, как им удалось создать новую синтетическую версию ядарита. Однако это пока лишь экспериментальная версия. Тем не менее, эта лабораторная форма минерала может проложить путь к альтернативным литийсодержащим материалам, которые обходят существующие методы добычи.

