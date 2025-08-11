Как стареет батарея смартфона: эксперты пояснили, почему аккумулятор не держит заряд

Литий-ионные аккумуляторы – это основа современной электроники. Одна из главных их проблем – неизбежное старение, причем процесс ускоряется, если вы активно пользуетесь своим смартфоном.

Related video

Речь о частом использовании аккумулятора, измеряемом в циклах зарядки, когда аккумулятор разряжается на 100%, поясняет slashgear.com. И на примере iPhone рассказывает, что Apple оснастила iPhone 6 и более поздние модели функцией «Состояние аккумулятора». Эта функция позволяет отслеживать состояние аккумулятора в режиме реального времени.

Характерно, что функция была введена после того, как Apple подверглась резкой критике за так называемый Batterygate – когда работу старых iPhone стали замедлять, чтобы заставить пользователей обновиться.

Количество циклов зарядки — один из важнейших факторов, определяющих срок службы аккумулятора вашего iPhone. У продвинутых пользователей аккумуляторы, как правило, изнашиваются быстрее, чем у обычных. По данным Apple, iPhone 14 и более ранние модели обычно сохраняют 80% ресурса аккумулятора после 500 циклов зарядки, в то время как iPhone 15 и более поздние модели сохраняют ту же емкость после 1000 циклов. Однако тут речь идет о результатах, полученных при идеальных условиях, например, при постоянном поддержании температуры аккумулятора в диапазоне от 18 до 22 °C без перегрева. В реальной жизни показатели, разумеется, отличаются.

Как изнашивается батарея

Если вы среднестатистический пользователь, заряжающий свой телефон один или два раза в день, вам обычно требуется от 365 до 400 циклов зарядки в год. Соответственно, через год заряд аккумулятора вашего iPhone должен составлять от 90 до 95% на новых моделях и от 80 до 85% на старых. У активных пользователей, которые могут заряжать устройство более 500 раз в год, показатели могут быть ниже.

В любом случае, чтобы продлить срок службы аккумулятора своего iPhone, избегайте нагревания и длительного воздействия прямых солнечных лучей. Apple также советует снимать некоторые чехлы, которые могут нагревать iPhone во время зарядки.

Почему стареют аккумуляторы

Литий-ионные аккумуляторы подвергаются побочным реакциям, которые со временем изменяют их характеристики. Одной из таких «побочек» является образование слоя SEI (твердоэлектролитной интерфазы).

Аккумулятор, который подвергается большему количеству циклов зарядки, способствует большему росту SEI и приводит к снижению производительности. Поэтому состояние аккумулятора, отображаемое на iPhone, напрямую связано с циклами зарядки. Зарядка до 100% и разрядка до 0% — это одна из самых распространенных ошибок пользователей.

Ранее сообщалось про пять мифов о смартфоне, которые стоит забыть. Среди таких мифов было и утверждение о том, что ночная зарядка телефона якобы портит батарею.

Также Фокус писал про то, как точно измерить скорость зарядки смартфона. Благодаря простым методам можно выявить неисправности аккумулятора или зарядного устройства.