Можно ли пользоваться телефоном на зарядке: пять мифов о смартфоне, которые стоит забыть

Правильная зарядка телефона — это не только об удобстве, но и о долговечности батареи. В статье развенчали 5 самых распространенных мифов о зарядке телефона, которые могут сократить срок службы.

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В советах по правильной зарядке смартфона часто встречаются утверждения вроде "так делать нельзя". Однако многие из них — это лишь мифы, которые со временем стали популярными, хотя и не имеют технической основы, пишет УНИАН. В этой статье развенчиваются популярные мифы о зарядке телефона.

Миф №1: ночная зарядка телефона портит батарею

Современные смартфоны имеют системы управления питания, которые анализируют привычки зарядки. После достижения 80% заряд постепенно замедляется, а последние 20% добавляются ближе к моменту отключения. Это уменьшает износ аккумулятора даже во время ночной зарядки.

Итак, оставлять телефон на зарядке на ночь — не вредно, если вы пользуетесь оригинальным или сертифицированным зарядным устройством.

Миф №2: заряжать телефон несколько раз в день вредно

Существует еще один миф, что заряжать телефон нужно только тогда, когда он полностью разряжен. На самом деле это наоборот вредит. Литий-ионные батареи лучше работают при уровне заряда в пределах 20-80%. Частичная зарядка несколько раз в день помогает снизить нагрузку на аккумулятор и продлить его срок службы.

Миф №3: безопасно зарядить телефон можно только с оригинальной зарядкой

С 2020 года многие производители прекратили комплектовать смартфоны зарядками, в частности Apple с iPhone 12. Это стимулирует пользователей покупать дорогие фирменные аксессуары. Однако для зарядки вполне можно использовать качественные зарядные устройства сторонних брендов — например, Anker, UGreen, Spigen. Главное — убедиться, что зарядка имеет необходимые сертификаты безопасности (например, USB Power Delivery или Quick Charge).

Миф №4: беспроводная зарядка — лучшее решение

Беспроводная зарядка удобна, особенно в офисе или дома. Однако она производит больше тепла, что со временем может влиять на износ аккумулятора. Чрезмерный нагрев — один из главных факторов, которые сокращают срок службы батареи. Поэтому желательно не злоупотреблять беспроводной зарядкой, если нет необходимости.

Миф №5: нельзя пользоваться телефоном во время зарядки

Использование смартфона во время зарядки немного замедляет процесс, но не несет угрозы для устройства. Он и так потребляет энергию, например, на фоновые обновления, уведомления и другие задачи. Единственное, чего стоит избегать — это зарядки на неисправных или подозрительных зарядных станциях. В остальных случаях пользоваться телефоном во время подзарядки — вполне безопасно.

Напомним, специалисты лаборатории DxOMark представили обновленный рейтинг смартфонов с лучшими камерами.

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