Чи можна користуватись телефоном на зарядці: п'ять міфів про смартфон, які варто забути

Правильне заряджання телефона — це не лише про зручність, а й про довговічність батареї. У статті розвінчали 5 найпоширеніших міфів про зарядку телефону, які можуть скоротити термін служби.

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У порадах щодо правильного заряджання смартфона часто трапляються твердження на кшталт "так робити не можна". Проте багато з них — це лише міфи, які з часом стали популярними, хоч і не мають технічного підґрунтя, пише УНІАН. У цій статті розвінчуються популярні міфи про зарядку телефона.

Міф №1: нічне заряджання телефона псує батарею

Сучасні смартфони мають системи управління живлення, які аналізують звички заряджання. Після досягнення 80% заряд поступово уповільнюється, а останні 20% додаються ближче до моменту відключення. Це зменшує знос акумулятора навіть під час нічного заряджання.

Отже, залишати телефон на зарядці на ніч — не шкідливо, якщо ви користуєтеся оригінальним або сертифікованим зарядним пристроєм.

Міф №2: заряджати телефон кілька разів на день шкідливо

Існує ще один міф, що заряджати телефон потрібно тільки тоді, коли він повністю розряджений. Насправді це навпаки шкодить. Літій-іонні батареї краще працюють при рівні заряду в межах 20–80%. Часткова зарядка кілька разів на день допомагає знизити навантаження на акумулятор і продовжити його термін служби.

Міф №3: безпечно зарядити телефон можна тільки з оригінальною зарядкою

З 2020 року багато виробників припинили комплектувати смартфони зарядками, зокрема Apple з iPhone 12. Це стимулює користувачів купувати дорогі фірмові аксесуари. Однак для заряджання цілком можна використовувати якісні зарядні пристрої сторонніх брендів — наприклад, Anker, UGreen, Spigen. Головне — переконатися, що зарядка має необхідні сертифікати безпеки (наприклад, USB Power Delivery або Quick Charge).

Міф №4: бездротова зарядка — найкраще рішення

Бездротова зарядка зручна, особливо в офісі або вдома. Однак вона виробляє більше тепла, що з часом може впливати на знос акумулятора. Надмірне нагрівання — один із головних факторів, які скорочують строк служби батареї. Тому бажано не зловживати бездротовим заряджанням, якщо немає потреби.

Міф №5: не можна користуватись телефоном під час зарядки

Використання смартфона під час зарядки трохи уповільнює процес, але не несе загрози для пристрою. Він і так споживає енергію, наприклад, на фонові оновлення, повідомлення та інші завдання. Єдине, чого варто уникати — це заряджання на несправних або підозрілих зарядних станціях. В інших випадках користуватися телефоном під час підзарядки — цілком безпечно.

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