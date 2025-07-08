Названо смартфон із найкращою камерою: він обійшов Pixel, Xiaomi і навіть iPhone (фото)

Рейтинги смартфонів не стоять не місці — вони постійно оновлюються і доповнюються. Один із головних критеріїв, який оцінюють експерти, — це камери флагманських телефонів.

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Оновлений рейтинг смартфонів з найкращими камерами представили фахівці лабораторії DxOMark. До трійrки лідерів увійшли телефони Oppo, Huawei і Apple.

Топ-5 телефонів із найкращими камерами (скріншот) Фото: dxomark.com

На першому місці опинився китайський смартфон Oppo Find X8 Ultra, який набрав 169 балів. Як зазначають експерти, він підходить для всіх типів зйомки та умов освітлення — і в приміщенні, і просто неба. В основній камері цього смартфона чотири модулі, і всі вони оснащені 50-мегапіксельними сенсорами.

Камера Oppo Find X8 Ultra відмінно працює при будь-якому освітленні Фото: Oppo

На другій позиції — ще один китайський гаджет, смартфон Huawei Pura 70 Ultra з результатом 163 бали (раніше він був навіть лідером рейтингу камерофонів).

На третьому місці опинився iPhone 16 Pro Max, який отримав 161 бал. Фахівці і так називали камеру його попередника, iPhone 15 Pro Max, однією з найкращих на ринку — а в моделі 16 Pro Max вона вдосконалилася ще більше.

Зазначимо, що в топ-5 потрапив ще один представник китайських брендів — смартфон Xiaomi 15 Ultra. Він замикає п'ятірку, і таким чином три з п'яти телефонів з найкращими камерами зроблені в Китаї.

На четвертому місці — модель Pixel 9 Pro XL від Google. А ось південнокорейська компанія Samsung не увійшла ні до п'ятірки, ні хоча б до десятки найкращих: її смартфон Galaxy S25 Ultra отримав 151 бал і опинився лише на 17-й позиції рейтингу. Цей показник навіть нижчий, ніж у флагманських смартфонів попередніх поколінь iPhone 15 Pro Max і Pixel 8 Pro (12-та і 14-та позиції відповідно).

Раніше експерти назвали найкращі Android-смартфони літа 2025 року. Тоді на першій позиції був смартфон OnePlus 13 (теж китайський), а на другому місці опинився Google Pixel 9.

Також Фокус писав про смартфони з хорошою камерою і батареєю не за всі гроші світу. У рейтингу найкращих "бюджетників" лідирував телефон Tecno CAMON 40.

Ще стало відомо, що до списку найкращих бюджетних Android-смартфонів 2025 року потрапила модель Phone 3 від британської компанії Nothing. На думку фахівців, ця новинка перевершила навіть флагманську серію Samsung Galaxy.