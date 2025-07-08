Назван смартфон с самой лучшей камерой: он обошел Pixel, Xiaomi и даже iPhone (фото)

Рейтинги смартфонов не стоят не месте – они постоянно обновляются и дополняются. Один из главных критериев, который оценивают эксперты, – это камеры флагманских телефонов.

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Обновленный рейтинг смартфонов с самыми лучшими камерами представили специалисты лаборатории DxOMark. В тройке лидеров оказались телефоны Oppo, Huawei и Apple.

Топ-5 телефонов с лучшими камерами (скриншот) Фото: dxomark.com

На первом месте оказался китайский смартфон Oppo Find X8 Ultra, набравший 169 баллов. Как отмечают эксперты, он подходит для всех типов съемки и условий освещения – и в помещении, и на улице. В основной камере этого смартфона четыре модуля, и все они оснащены 50-мегапиксельным сенсорами.

Камера Oppo Find X8 Ultra отлично работает при любом освещении Фото: Oppo

На второй позиции – еще один китайский гаджет, смартфон Huawei Pura 70 Ultra с результатом 163 балла (раньше он был даже лидером рейтинга камерофонов).

На третьем месте оказался iPhone 16 Pro Max, получивший 161 балла. Специалисты и так называли камеру его предшественника, iPhone 15 Pro Max, одной из лучших на рынке – а в модели 16 Pro Max она усовершенствовалась еще больше.

Отметим, что в топ-5 попал еще один представитель китайских брендов – смартфон Xiaomi 15 Ultra. Он замыкает пятерку, и таким образом три из пяти телефонов с лучшими камерами сделаны в Китае.

На четвертом месте – модель Pixel 9 Pro XL от Google. А вот южнокорейская компания Samsung не вошла ни в пятерку, ни хотя бы в десятку лучших: ее смартфон Galaxy S25 Ultra получил 151 баллов и оказался лишь на 17-й строчке рейтинга. Этот показатель даже ниже, чем у флагманских смартфонов предыдущих поколений iPhone 15 Pro Max и Pixel 8 Pro (12-я и 14-я позиции соответственно).

Ранее эксперты назвали лучшие Android-смартфоны лета 2025 года. Тогда на первой позиции был смартфон OnePlus 13 (тоже китайский), а на втором месте оказался Google Pixel 9.

Также Фокус писал про смартфоны с хорошей камерой и батареей не за все деньги мира. В рейтинге лучших «бюджетников» лидировал телефон Tecno CAMON 40.

Еще стало известно, что в список лучших бюджетных Android-смартфонов 2025 года попала модель Phone 3 от британской компании Nothing. По мнению специалистов, эта новинка превзошла даже флагманскую серию Samsung Galaxy.