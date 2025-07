Названы лучшие Android-смартфоны лета 2025 года: что выбрали эксперты (фото)

Одной из главных новинок этого лета стал вышедший на днях Phone 3 от британской компании Nothing. Эксперты хвалят и его необычный дизайн, и технические характеристики, но это не единственный достойный внимания смартфон на базе Android.

Каким бы впечатляющим ни был Nothing Phone 3, есть как минимум пять альтернативных вариантов, пишет androidauthority.com. Издание предлагает собственный рейтинг лучших Android-телефонов.

OnePlus 13

Его называют лучшей заменой Nothing Phone 3, хотя он немного дороже ($899 за OnePlus против $899 за Nothing). Тут нет забавного круглого дисплея Glyph Matrix, зато есть стильная задняя панель из синей кожи.

Смартфон OnePlus 13 Фото: OnePlus

К тому же, OnePlus 13 выигрывает у модели Nothing и по величине дисплея, и по мощности батареи (6000 мАч – у OnePlus и лишь 5000 мАч – у Nothing Phone 3), а также по более быстрой проводной зарядке на 80 Вт.

А еще у OnePlus 13 лучше чип – он работает на базе Snapdragon 8 Elite.

Google Pixel 9

На подходе уже следующая модель – Pixel 10 должен выйти в конце августа, но если телефон нужен прямо сейчас, то и Pixel 9 является вполне достойным кандидатом.

Смартфон Google Pixel 9 Фото: androidpolice.com

Эксперты хвалят программное обеспечение и отличные инструменты искусственного интеллекта Gemini, а также камеру, хотя у Pixel 9 на одну камеру меньше, чем у Nothing Phone 3, он даже без специального телеобъектива обеспечивает качественную фотосъемку.

6,3-дюймовый дисплей подойдет для тех, кто предпочитает более компактный телефон, а Android обещает еще и семь лет обновлений для этой модели.

Samsung Galaxy S25

Тут, как и в случае с Pixel 9, обещано семь лет гарантированных обновлений Android, но специалисты больше внимания обращают на чипсет этого телефона. Хотя чип Tensor G4 в модели Google хорош, Snapdragon 8 Elite в Galaxy S25 значительно лучше – он и мощнее, и эффективнее.

Cмартфоны Samsung Galaxy S25 Фото: The Verge

Правда, батарея и зарядка уровнем пониже, чем у Nothing Phone 3 (у Galaxy S25 аккумулятор емкостью 4000 мАч и проводная зарядку мощностью 25 Вт). В целом, это не идеальный Android-смартфон, но если вам нравится компактный дизайн и настоящий флагманский чип, то Galaxy S25 – это ваш выбор.

Nothing Phone 3a Pro

«Родственник» новинки показывает меньшую производительность, чем сам Nothing Phone 3. Зато он дешевле, а также обладает безупречным дизайном. Тут есть и культовый интерфейс Glyph от Nothing, и большой выступ камеры, который некоторым экспертам понравился больше, чем оформление камеры на Nothing Phone 3 (такой новый дизайн назвали «слишком странным»).

Смартфон Nothing Phone 3a Pro Фото: androidauthority.com

Вообще, у Nothing Phone 3a Pro довольно сильные характеристики, с учетом того, что это телефон среднего класса. У него есть тройная камера (включая перископическую телефотокамеру), большой AMOLED-дисплей и аккумулятор емкостью 5000 мАч со скоростью зарядки 50 Вт.

Motorola Razr 2025

Этот телефон привлекает, в первую очередь, необычным дизайном, который делает его очень узнаваемым.

Складной смартфон Motorola Razr 2025 Фото: androidpolice.com

К тому же, это складной телефон, у которого есть большой 3,6-дюймовый дисплей и надежная двойная камера. А еще он стоит на 100 долларов меньше, чем Nothing Phone 3.

Что касается самого Phone 3, то его ставят в список лучших бюджетных Android-смартфонов 2025 года. Пользователи оценили и прозрачный дизайн, и улучшенные инструменты ИИ, и прочие бонусы.

Ранее Фокус писал про подборку лучших бюджетных смартфонов Samsung. Специалисты советовали обратить внимание на Galaxy A26 и Galaxy A36 – эти модели назвали «достойными вариантами среднего класса».