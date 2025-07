Названо найкращі Android-смартфони літа 2025 року: що обрали експерти (фото)

Однією з головних новинок цього літа став телефон Phone 3 від британської компанії Nothing, що вийшов днями. Експерти хвалять і його незвичайний дизайн, і технічні характеристики, але це не єдиний вартий уваги смартфон на базі Android.

Яким би вражаючим не був Nothing Phone 3, є щонайменше п'ять альтернативних варіантів, пише androidauthority.com. Видання пропонує власний рейтинг найкращих Android-телефонів.

OnePlus 13

Його називають найкращою заміною Nothing Phone 3, хоча він трохи дорожчий ($899 за OnePlus проти $899 за Nothing). Тут немає кумедного круглого дисплея Glyph Matrix, зате є стильна задня панель із синьої шкіри.

Смартфон OnePlus 13 Фото: OnePlus

До того ж, OnePlus 13 виграє у моделі Nothing і за величиною дисплея, і за потужністю батареї (6000 мАг — у OnePlus і лише 5000 мАг — у Nothing Phone 3), а також за швидшою дротовою зарядкою на 80 Вт.

А ще в OnePlus 13 кращий чип — він працює на базі Snapdragon 8 Elite.

Google Pixel 9

На підході вже наступна модель — Pixel 10 має вийти наприкінці серпня, але якщо телефон потрібен просто зараз, то і Pixel 9 є цілком гідним кандидатом.

Смартфон Google Pixel 9 Фото: androidpolice.com

Експерти хвалять програмне забезпечення і відмінні інструменти штучного інтелекту Gemini, а також камеру, хоча у Pixel 9 на одну камеру менше, ніж у Nothing Phone 3, він навіть без спеціального телеоб'єктива забезпечує якісну фотозйомку.

6,3-дюймовий дисплей підійде для тих, хто віддає перевагу більш компактному телефону, а Android обіцяє ще й сім років оновлень для цієї моделі.

Samsung Galaxy S25

Тут, як і у випадку з Pixel 9, обіцяно сім років гарантованих оновлень Android, але фахівці більше уваги звертають на чипсет цього телефону. Хоча чип Tensor G4 у моделі Google хороший, Snapdragon 8 Elite у Galaxy S25 значно кращий — він і потужніший, і ефективніший.

Смартфони Samsung Galaxy S25 Фото: Bridenstine

Щоправда, батарея і зарядка рівнем нижче, ніж у Nothing Phone 3 (у Galaxy S25 акумулятор ємністю 4000 мАг і дротова зарядка потужністю 25 Вт). Загалом, це не ідеальний Android-смартфон, але якщо вам подобається компактний дизайн і справжній флагманський чип, то Galaxy S25 — це ваш вибір.

Nothing Phone 3a Pro

"Родич" новинки показує меншу продуктивність, ніж сам Nothing Phone 3. Зате він дешевший, а також має бездоганний дизайн. Тут є і культовий інтерфейс Glyph від Nothing, і великий виступ камери, який деяким експертам сподобався більше, ніж оформлення камери на Nothing Phone 3 (такий новий дизайн назвали "занадто дивним").

Смартфон Nothing Phone 3a Pro Фото: androidauthority.com

Взагалі, у Nothing Phone 3a Pro досить сильні характеристики, з урахуванням того, що це телефон середнього класу. У нього є потрійна камера (включно з перископічною телефотокамерою), великий AMOLED-дисплей і акумулятор ємністю 5000 мАг зі швидкістю зарядки 50 Вт.

Motorola Razr 2025

Цей телефон приваблює насамперед незвичайним дизайном, який робить його дуже впізнаваним.

Складаний смартфон Motorola Razr 2025 Motorola Razr 2025 Фото: androidpolice.com

До того ж, це складаний телефон, у якого є великий 3,6-дюймовий дисплей і надійна подвійна камера. А ще він коштує на 100 доларів менше, ніж Nothing Phone 3.

Що стосується самого Phone 3, то його ставлять у список найкращих бюджетних Android-смартфонів 2025 року. Користувачі оцінили і прозорий дизайн, і поліпшені інструменти ШІ, і інші бонуси.

Раніше Фокус писав про добірку найкращих бюджетних смартфонів Samsung. Фахівці радили звернути увагу на Galaxy A26 і Galaxy A36 — ці моделі назвали "гідними варіантами середнього класу".