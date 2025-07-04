Названо найкращі Android-смартфони літа 2025 року: що обрали експерти (фото)
Однією з головних новинок цього літа став телефон Phone 3 від британської компанії Nothing, що вийшов днями. Експерти хвалять і його незвичайний дизайн, і технічні характеристики, але це не єдиний вартий уваги смартфон на базі Android.
Яким би вражаючим не був Nothing Phone 3, є щонайменше п'ять альтернативних варіантів, пише androidauthority.com. Видання пропонує власний рейтинг найкращих Android-телефонів.
OnePlus 13
Його називають найкращою заміною Nothing Phone 3, хоча він трохи дорожчий ($899 за OnePlus проти $899 за Nothing). Тут немає кумедного круглого дисплея Glyph Matrix, зате є стильна задня панель із синьої шкіри.
До того ж, OnePlus 13 виграє у моделі Nothing і за величиною дисплея, і за потужністю батареї (6000 мАг — у OnePlus і лише 5000 мАг — у Nothing Phone 3), а також за швидшою дротовою зарядкою на 80 Вт.
А ще в OnePlus 13 кращий чип — він працює на базі Snapdragon 8 Elite.
Google Pixel 9
На підході вже наступна модель — Pixel 10 має вийти наприкінці серпня, але якщо телефон потрібен просто зараз, то і Pixel 9 є цілком гідним кандидатом.
Експерти хвалять програмне забезпечення і відмінні інструменти штучного інтелекту Gemini, а також камеру, хоча у Pixel 9 на одну камеру менше, ніж у Nothing Phone 3, він навіть без спеціального телеоб'єктива забезпечує якісну фотозйомку.
6,3-дюймовий дисплей підійде для тих, хто віддає перевагу більш компактному телефону, а Android обіцяє ще й сім років оновлень для цієї моделі.
Samsung Galaxy S25
Тут, як і у випадку з Pixel 9, обіцяно сім років гарантованих оновлень Android, але фахівці більше уваги звертають на чипсет цього телефону. Хоча чип Tensor G4 у моделі Google хороший, Snapdragon 8 Elite у Galaxy S25 значно кращий — він і потужніший, і ефективніший.
Щоправда, батарея і зарядка рівнем нижче, ніж у Nothing Phone 3 (у Galaxy S25 акумулятор ємністю 4000 мАг і дротова зарядка потужністю 25 Вт). Загалом, це не ідеальний Android-смартфон, але якщо вам подобається компактний дизайн і справжній флагманський чип, то Galaxy S25 — це ваш вибір.
Nothing Phone 3a Pro
"Родич" новинки показує меншу продуктивність, ніж сам Nothing Phone 3. Зате він дешевший, а також має бездоганний дизайн. Тут є і культовий інтерфейс Glyph від Nothing, і великий виступ камери, який деяким експертам сподобався більше, ніж оформлення камери на Nothing Phone 3 (такий новий дизайн назвали "занадто дивним").
Взагалі, у Nothing Phone 3a Pro досить сильні характеристики, з урахуванням того, що це телефон середнього класу. У нього є потрійна камера (включно з перископічною телефотокамерою), великий AMOLED-дисплей і акумулятор ємністю 5000 мАг зі швидкістю зарядки 50 Вт.
Motorola Razr 2025
Цей телефон приваблює насамперед незвичайним дизайном, який робить його дуже впізнаваним.
До того ж, це складаний телефон, у якого є великий 3,6-дюймовий дисплей і надійна подвійна камера. А ще він коштує на 100 доларів менше, ніж Nothing Phone 3.
Що стосується самого Phone 3, то його ставлять у список найкращих бюджетних Android-смартфонів 2025 року. Користувачі оцінили і прозорий дизайн, і поліпшені інструменти ШІ, і інші бонуси.
Раніше Фокус писав про добірку найкращих бюджетних смартфонів Samsung. Фахівці радили звернути увагу на Galaxy A26 і Galaxy A36 — ці моделі назвали "гідними варіантами середнього класу".