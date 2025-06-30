Крутіше за Samsung і Pixel: експерти назвали найкращий бюджетний Android-смартфон 2025 року (фото)

Попри популярність серії Samsung Galaxy та очікувань навколо нового iPhone, є телефони, які ні в чому не поступаються цим флагманам — а обходяться при цьому набагато дешевше. Приклад такого вдалого поєднання ціни та якості — новий Phone 3a Pro від бренду Nothing.

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На Nothing Phone 3a Pro можна звернути увагу хоча б заради дизайну, пише zdnet.com. Найвпізнаваніші його фішки — прозорий дизайн задньої панелі і інтерфейс Glyph, що світиться (світлодіодні індикатори блимають, сповіщаючи про отримані повідомлення, таймери та інше).

Водночас є можливість встановити постійний режим сповіщення тільки для конкретних повідомлень, а в інших випадках не відволікатися на "світлове шоу", зазначають експерти видання.

Загалом Phone 3a Pro доволі схожий на минулорічні Phone 2a і 2a Plus, але є й деякі важливі зміни в апаратній частині: задня кришка тепер зроблена зі скла, а не з пластику, а великий виступ камери робить Phone 3a Pro набагато важчим, якщо дивитися зверху.

Phone 3a Pro отримав кілька важливих змін Фото: zdnet.com

Примітно, що нова клавіша Essential, яка виконує функції архіватора з підтримкою штучного інтелекту, отримала глянсове, а не матове покриття, і тому стала більш помітною. До слова, ключ Essential, який керує Essential Space від Nothing, є однією з найбільш практичних функцій ШІ. Клацання кнопки робить знімок екрана, модель ШІ сортує будь-яку текстову або візуальну інформацію, і ви можете прикріпити замітку або голосовий запис для подальшого використання. Це схоже на додаток Pixel Screenshots від Google, але тут ще є і можливість давати команди.

Система камер Phone 3a Pro містить 50-мегапіксельну основну камеру, 8-мегапіксельну надширококутну камеру і 50-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним зумом.

Експерти хвалять камеру Phone 3a Pro Фото: zdnet.com

Великим оновленням камери, яке відрізняє Phone 3a Pro від Phone 3a, є новий 50-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом. Додавання спеціальної перископічної камери означає, що ви можете знімати більш віддалені об'єкти, не покладаючись на цифрове кадрування. Експерти стверджують, що фотографії виходять навіть кращими, ніж на більш дорогих Samsung Galaxy S25 Ultra і Xiaomi 15 Ultra.

Що стосується продуктивності, то чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 у парі з 12 ГБ оперативної пам'яті на Phone 3a Pro добре справляється з більшістю завдань, включно із завантаженням і швидким прокручуванням стрічок соціальних мереж, відповідями на електронні листи, потоковим переказуванням фільмів і відео та мобільними іграми.

Операційна система Nothing OS на базі Android пропонує максимально чистий інтерфейс, без "роздутого" ПЗ або надлишкових функцій. Між іншим, за бажання можна навіть вибрати естетику стандартного Android замість матричного оформлення Nothing.

Також експерти хвалять Phone 3a Pro за його витривалість. Це стосується і акумулятора на 5000 мАг, який конкурує з флагманами, і дротової зарядки потужністю 50 Вт, яка ці флагмани навіть перевершує. Єдине зауваження — що в комплекті немає бездротової зарядки.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найкращий бюджетний телефон 2025 року. Ним став CMF Phone 2 Pro від британської компанії Nothing.

А модель Nothing Phone (2a) Plus опинилася в списку смартфонів з найсильнішими батареями. Там вона теж успішно конкурувала з такими лідерами галузі, як iPhone 16 Pro Max.