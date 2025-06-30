Круче Samsung и Pixel: эксперты назвали лучший бюджетный Android-смартфон 2025 года (фото)

Несмотря на популярность серии Samsung Galaxy и ожиданий вокруг нового iPhone, есть телефоны, которые ни в чем не уступают этим флагманам – а обходятся при этом гораздо дешевле. Пример такого удачного сочетания цены и качества – новый Phone 3a Pro от бренда Nothing.

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На Nothing Phone 3a Pro можно обратить внимание хотя бы ради дизайна, пишет zdnet.com. Самые узнаваемые его фишки – прозрачный дизайн задней панели и светящийся интерфейс Glyph (светодиодные индикаторы мигают, оповещая о полученных сообщениях, таймерах и прочем).

При этом есть возможность установить постоянный режим уведомления только для конкретных сообщений, а в остальных случаях не отвлекаться на «световое шоу», отмечают эксперты издания.

В целом Phone 3a Pro довольно похож на прошлогодние Phone 2a и 2a Plus, но есть и некоторые важные изменения в аппаратной части: задняя крышка теперь сделана из стекла, а не из пластика, а большой выступ камеры делает Phone 3a Pro намного более увесистым, если смотреть сверху.

Phone 3a Pro получил несколько важных изменений Фото: zdnet.com

Примечательно, что новая клавиша Essential, которая выполняет функции архиватора с поддержкой искусственного интеллекта, получила глянцевое, а не матовое покрытие, и поэтому стала более заметной. К слову, ключ Essential, который управляет Essential Space от Nothing, является одной из наиболее практичных функций ИИ. Щелчок кнопки делает снимок экрана, модель ИИ сортирует любую текстовую или визуальную информацию, и вы можете прикрепить заметку или голосовую запись для дальнейшего использования. Это похоже на приложение Pixel Screenshots от Google, но тут еще есть и возможность давать команды.

Система камер Phone 3a Pro включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельную телеобъектив с 3-кратным зумом.

Эксперты хвалят камеру Phone 3a Pro Фото: zdnet.com

Большим обновлением камеры, которое отличает Phone 3a Pro от Phone 3a, является новый 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Добавление специальной перископической камеры означает, что вы можете снимать более удаленные объекты, не полагаясь на цифровое кадрирование. Эксперты утверждают, что фотографии получаются даже лучше, чем на более дорогих Samsung Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 15 Ultra.

Что касается производительности, то чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 в паре с 12 ГБ оперативной памяти на Phone 3a Pro хорошо справляется с большинством задач, включая загрузку и быструю прокрутку лент социальных сетей, ответы на электронные письма, потоковую передачу фильмов и видео и мобильные игры.

Операционная система Nothing OS на базе Android предлагает максимально чистый интерфейс, без «раздутого» ПО или избыточных функций. Между прочим, при желании можно даже выбрать эстетику стандартного Android вместо матричного оформления Nothing.

Также эксперты хвалят Phone 3a Pro за его выносливость. Это касается и аккумулятора на 5000 мАч, который конкурирует с флагманами, и с проводной зарядки мощностью 50 Вт, которая эти флагманы даже превосходит. Единственное замечание – что в комплекте нет беспроводной зарядки.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали лучший бюджетный телефон 2025 года. Им стал CMF Phone 2 Pro от британской компании Nothing.

А модель Nothing Phone (2a) Plus оказалась в списке смартфонов с самыми сильными батареями. Там она тоже успешно конкурировала с такими лидерами отрасли, как iPhone 16 Pro Max.