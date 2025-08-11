Як старіє батарея смартфона: експерти пояснили, чому акумулятор не тримає заряд

Літій-іонні акумулятори — це основа сучасної електроніки. Одна з головних їхніх проблем — неминуче старіння, причому процес прискорюється, якщо ви активно користуєтеся своїм смартфоном.

Йдеться про часте використання акумулятора, що вимірюється в циклах зарядки, коли акумулятор розряджається на 100%, пояснює slashgear.com. І на прикладі iPhone розповідає, що Apple оснастила iPhone 6 і пізніші моделі функцією "Стан акумулятора". Ця функція дає змогу відстежувати стан акумулятора в режимі реального часу.

Характерно, що функція була введена після того, як Apple піддалася різкій критиці за так званий Batterygate — коли роботу старих iPhone стали сповільнювати, щоб змусити користувачів оновитися.

Кількість циклів заряджання — один з найважливіших чинників, що визначають термін служби акумулятора вашого iPhone. У просунутих користувачів акумулятори, як правило, зношуються швидше, ніж у звичайних. За даними Apple, iPhone 14 і більш ранні моделі зазвичай зберігають 80% ресурсу акумулятора після 500 циклів заряджання, тоді як iPhone 15 і більш пізні моделі зберігають ту саму ємність після 1000 циклів. Однак тут ідеться про результати, отримані за ідеальних умов, наприклад, за постійної підтримки температури акумулятора в діапазоні від 18 до 22 °C без перегріву. У реальному житті показники, зрозуміло, відрізняються.

Як зношується батарея

Якщо ви середньостатистичний користувач, який заряджає свій телефон один або два рази на день, вам зазвичай потрібно від 365 до 400 циклів заряджання на рік. Відповідно, через рік заряд акумулятора вашого iPhone має становити від 90 до 95% на нових моделях і від 80 до 85% на старих. У активних користувачів, які можуть заряджати пристрій понад 500 разів на рік, показники можуть бути нижчими.

У будь-якому разі, щоб продовжити термін служби акумулятора свого iPhone, уникайте нагрівання і тривалого впливу прямих сонячних променів. Apple також радить знімати деякі чохли, які можуть нагрівати iPhone під час заряджання.

Чому старіють акумулятори

Літій-іонні акумулятори піддаються побічним реакціям, які з часом змінюють їхні характеристики. Однією з таких "побочок" є утворення шару SEI (твердоелектролітної інтерфази).

Акумулятор, який піддається більшій кількості циклів заряджання, сприяє більшому зростанню SEI і призводить до зниження продуктивності. Тому стан акумулятора, що відображається на iPhone, безпосередньо пов'язаний із циклами заряджання. Зарядка до 100% і розрядка до 0% — це одна з найпоширеніших помилок користувачів.

