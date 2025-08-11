Забезпечить енергією мільйони гаджетів на роки вперед: що відомо про загадковий мінерал

Унікальний мінерал ядарит, хімічна формула якого практично ідентична вигаданому криптоніту, досі залишається під землею, хоча його відкрили понад 20 років тому.

Мінерал опинився в центрі уваги вчених відтоді, як австралійсько-британська компанія Rio Tinto вперше виявила його і зрозуміла, в чому його цінність, пише newatlas.com.

У 2004 році в долині річки Ядар на заході Сербії геологи гірничодобувної компанії виявили дещо дивне: м'який, білий, порошкоподібний мінерал, що не відповідає жодній відомій речовині. З хімічної точки зору він унікальний — містить літій і бор — і досі не зустрічався більше ніде на планеті. Його хімічна формула LiNaSiB3O7(OH) практично ідентична криптоніту.

Хоча справжній ядарит не має якихось надприродних властивостей, він має величезний потенціал як важливе джерело літію і бору, заявили в Австралійській організації ядерної науки і технологій (ANSTO). Його родовище вважається одним із найбільших родовищ літію у світі.

Rio Tinto розраховувала добути 2,3 млн т літію, чого вистачило б для живлення мільйона електромобілів і гаджетів на кілька десятиліть. Ба більше, літій з ядариту добувати простіше, ніж з інших джерел.

Ядарит — економічно привабливий рудний мінерал. Вміст у ньому літію можна порівняти з мінералом сподуменом, який наразі забезпечує більшу частину світових запасів літію в твердих породах; проте ядарит можна переробляти менш енерговитратними методами. Він зустрічається у вигляді білих конкрецій, що залягають у доломітових мергелях і сланцях, відкладених у замкненому вулканогенно-осадовому басейні.

Під час утворення басейну Ядар вулканічний попіл, багатий літієм, накопичувався в мілководному озері. Згодом, у міру випаровування води, середовище в цьому районі стало сильно лужним, що також перетворило вулканічні відкладення на гелеподібний кремнезем. Це запустило ланцюжок реакцій, які призвели до утворення конкрецій ядариту та інших мінералів. Під час цього процесу смектитова глина руйнувалася, вивільняючи літій, який потім також формував ядарит.

Саме ці унікальні геологічні та екологічні процеси зробили долину Ядар єдиним на сьогодні місцем, де було виявлено цей мінерал.

Структура ядариту Фото: Nature Geoscience

Однак мінерал залишається в землі, де його було вперше виявлено два десятиліття тому. Після загальнонаціональних протестів уряд анулював дозволи на видобуток у січні 2022 року, заморозивши амбітний проєкт, оскільки він міг завдати шкоди навколишньому середовищу. Через півтора року проєкт відродили, але він залишається на стадії планування, і видобуток навряд чи почнеться раніше 2028 року (якщо вдасться подолати численні екологічні та соціальні проблеми).

Історія ядариту символізує парадокс чистої енергії, з яким зараз стикається людство: як видобувати мінерали, необхідні для відмови від викопного палива заради екологічнішого майбутнього, не замінюючи одну руйнацію іншою?

Однак є і потенційно хороші новини. Минулого року вчені детально розповіли про те, як їм вдалося створити нову синтетичну версію ядариту. Однак це поки що лише експериментальна версія. Проте, ця лабораторна форма мінералу може прокласти шлях до альтернативних літійвмісних матеріалів, які обходять наявні методи видобутку.

