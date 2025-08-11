Вытеснит OLED с рынка: почему телевизор Sony Bravia 10 станет самым лучшим телевизором мира

В 2026 году Sony выпустит телевизор Bravia 10 с особой RGB-подсветкой, который может посрамить конкурентов с OLED-панелями.

Предполагается, что он будет использовать чип MediaTek MT9131 и алгоритм Sony XR Backlight Master Drive для достижения исключительных результатов в области цветопередачи, контрастности и яркости. Издание Tom's Guide объяснило, почему Bravia 10 может стать самым лучшим телевизором на мировом рынке.

Специальная RGB-подсветка, которую Sony представила в своей штаб-квартире в Токио (Япония), выводит Mini-LED-телевизоры на совершенно новый уровень. Обычно они используют светодиодную подсветку, сочетающими белые или синие светодиоды с "квантовыми точками" — микроскопическими фильтрами, создающими нужные цвета на экране.

Панель типа RGB Mini-LED от Sony не имеет таких фильтров, вместо этого трехцветные светодиоды: красный, зеленый и синий — отсюда и название "RGB LED". Они позволяют телевизору точно управлять цветами и яркостью во всех зонах затемнения.

В марте Sony сообщила в своем пресс-релизе, что управлять подсветкой в Bravia 10 будет от MediaTek Inc, предположительно, MT9131. Качество изображения также должен повысить алгоритм Sony XR Backlight Master Drive.

На мероприятии в Токио компания Sony объяснила журналу Tom's Guide, что у прототипа Bravia 10 цветовой охват в четыре раза больше, чем у OLED-телевизора Sony Bravia A95L. Цветовой охват подразумевает, насколько хорошо цвета сохраняются при разных уровнях яркости.

Если верить производителю, Bravia 10 может похвастаться не только более богатым количеством цветов, но и более точной цветопередачей как в SDR-, так и в HDR-контенте. Редактор Tom's Guide Кейт Козух лично увидел работу RGB-LED от Sony и говорит, что дисплей сохраняет насыщенные цвета даже в самых темных областях, а также точно передает детали в условиях, когда другие экраны обычно не могут.

Sony также заявляет, что ее RGB Mini-LED телевизоры будут иметь улучшенное качество изображения вне оси. В последние годы это стало важным преимуществом для многих QLED-телевизоров. Плохое качество изображения вне оси также особенно заметно на экранах больших размеров, популярность которых резко возросла за последние два года.

Компании TCL и Hisense предлагают телевизоры с большими экранами (от 75 дюймов) по достаточно низким ценам, которые обладают одним из худших показателей качества изображения вне оси. Однако Bravia 10 призвана решить эти проблемы, ограничив градацию цвета по всему экрану. Sony объяснила это побочным эффектом ячеичной структуры Bravia 10, включающей такие компоненты, как ЖК-панель, транзисторы и RGB-подсветку.

Главная проблема будет в высокой цене. Sony не славятся низкими ценами, напротив, фокусируются на премиальном сегменте. Логично, что компания потребует немалую цену за Bravia 10, который обеспечит небывалое качество изображения. Аналитики предполагают, что стоимость может достигать 40 000 долларов в зависимости от размера. Вероятно, Bravia 10 впервые будет представлен на выставке CES 2026.

Ранее писали, что телевизор Sony Bravia 8 II признали "королем телевизоров" по итогам ежегодного конкурса Value Electronics. Его конкурентами были Samsung S95F OLED, Panasonic Z95B OLED и LG G5 OLED. Все телевизоры сравнили по ряду параметров, таким как яркость, контрастность, цветопередача.