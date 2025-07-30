"Король телевизоров" 2025 года: какую модель признали лучшей в 2025 году по итогам тестов

Телевизор Sony Bravia 8 II OLED победил в 21-м ежегодном конкурсе телевизоров, проведенном компанией Value Electronics 26 июля.

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Sony выигрывает титул "Король телевизоров" в той или иной рубрике уже более семи лет подряд. Подробности конкурса передает издание Tom's Guide.

Как выбирали лучший телевизор OLED 2025 года

В борьбе за звание "короля телевизоров" соревновались четыре лучших OLED-модели: Sony Bravia 8 II, Samsung S95F OLED, Panasonic Z95B OLED и LG G5 OLED. Они прошли серию испытаний на яркость, контрастность, цветопередачу, точность EOTF, качество обработки и другие характеристики, учитывая показатели SDR и HDR. Учитывалась также работа в условиях "яркой гостиной".

Чтобы определить победителя, жюри оценило телевизоры по показателям SDR и HDR, выставив им оценку по 5-балльной шкале по таким параметрам, как цветопередача, контрастность и характеристики "яркой гостиной".

Король телевизоров 2025: итоги тестов

Телевизор Sony Bravia 8 II OLED победил в общем зачете с 8,04 балла. На втором месте оказался Samsung S95F OLED с 7,97 балла, на третьем — Panasonic Z95B OLED (7,9 балла), на последнем — LG G5 OLED (6,98 балла).

При этом лучшим в режиме HDR был признан Panasonic Z95B OLED. Это феноменальная победа для компании, которая только в прошлом году вернулась на рынок США.

А вот LG G5 показал себя очень плохо в сравнении с конкурентами, он набрал одни из самых низких баллов в большинстве категорий, особенно по цветопередаче, обработке и точности EOTF (последняя из которых — это тест, позволяющий оценить точность воспроизведения уровней яркости телевизором).

OLED-телевизор Samsung S95F не сильно отстал по SDR, но даже со специальным антибликовым покрытием Panasonic Z95B все же превзошел его в категории "Освещенная гостиная", что меня особенно заинтересовало. Что касается HDR, S95F не сильно отстал от Z95B, который обошел его всего на один десятый.

Как отмечает Tom's Guide, в целом конкуренция за звание "кораля телевизоров" в 2025 году оказалась сильной. Пусть Sony одержала победу, но Samsung и Panasonic оказали достойное сопротивление.

Недавно эксперты издания СNET признали лучшим OLED-телевизором Samsung S95F. Его сравнили с LG G5 и Hisense U8QG, но не с Sony Bravia 8 II.

Ранее писали, как выбрать идеальный телевизор в 2025 году и не переплатить. Эксперты назвали самые важные характеристики.