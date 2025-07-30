"Король телевізорів" 2025 року: яку модель визнали найкращою у 2025 році за підсумками тестів

Телевізор Sony Bravia 8 II OLED переміг у 21-му щорічному конкурсі телевізорів, проведеному компанією Value Electronics 26 липня.

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Sony виграє титул "Король телевізорів" у тій чи іншій рубриці вже понад сім років поспіль. Подробиці конкурсу передає видання Tom's Guide.

Як обирали найкращий телевізор OLED 2025 року

У боротьбі за звання "короля телевізорів" змагалися чотири найкращі OLED-моделі: Sony Bravia 8 II, Samsung S95F OLED, Panasonic Z95B OLED і LG G5 OLED. Вони пройшли серію випробувань на яскравість, контрастність, передачу кольору, точність EOTF, якість обробки та інші характеристики, з огляду на показники SDR і HDR. Враховувалася також робота в умовах "яскравої вітальні".

Щоб визначити переможця, журі оцінило телевізори за показниками SDR і HDR, виставивши їм оцінку за 5-бальною шкалою за такими параметрами, як передача кольору, контрастність і характеристики "яскравої вітальні".

Король телевізорів 2025: підсумки тестів

Телевізор Sony Bravia 8 II OLED переміг у загальному заліку з 8,04 бала. На другому місці опинився Samsung S95F OLED із 7,97 бала, на третьому — Panasonic Z95B OLED (7,9 бала), на останньому — LG G5 OLED (6,98 бала).

При цьому найкращим у режимі HDR було визнано Panasonic Z95B OLED. Це феноменальна перемога для компанії, яка тільки минулого року повернулася на ринок США.

А ось LG G5 показав себе дуже погано, як порівняти з конкурентами, він набрав одні з найнижчих балів у більшості категорій, особливо за передачею кольору, обробкою і точністю EOTF (остання з яких — це тест, що дає змогу оцінити точність відтворення рівнів яскравості телевізором).

OLED-телевізор Samsung S95F не сильно відстав за SDR, але навіть зі спеціальним покриттям антивідблиску Panasonic Z95B все ж перевершив його в категорії "Освітлена вітальня", що мене особливо зацікавило. Що стосується HDR, S95F не сильно відстав від Z95B, який обійшов його всього на один десятий.

Як зазначає Tom's Guide, загалом конкуренція за звання "кораля телевізорів" у 2025 році виявилася сильною. Нехай Sony здобула перемогу, але Samsung і Panasonic чинили гідний опір.

Нещодавно експерти видання СNET визнали найкращим OLED-телевізором Samsung S95F. Його порівняли з LG G5 і Hisense U8QG, але не з Sony Bravia 8 II.

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