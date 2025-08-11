Витіснить OLED з ринку: чому телевізор Sony Bravia 10 стане найкращим телевізором світу

У 2026 році Sony випустить телевізор Bravia 10 з особливим RGB-підсвічуванням, який може осоромити конкурентів з OLED-панелями.

Передбачається, що він буде використовувати чіп MediaTek MT9131 і алгоритм Sony XR Backlight Master Drive для досягнення виняткових результатів в області передачі кольору, контрастності і яскравості. Видання Tom's Guide пояснило, чому Bravia 10 може стати найкращим телевізором на світовому ринку.

Спеціальне RGB-підсвічування, яке Sony представила у своїй штаб-квартирі в Токіо (Японія), виводить Mini-LED-телевізори на абсолютно новий рівень. Зазвичай вони використовують світлодіодне підсвічування, що поєднують білі або сині світлодіоди з "квантовими крапками" — мікроскопічними фільтрами, що створюють потрібні кольори на екрані.

Панель типу RGB Mini-LED Mini-LED від Sony не має таких фільтрів, натомість це триколірні світлодіоди: червоний, зелений і синій — звідси і назва "RGB LED". Вони дають змогу телевізору точно керувати кольорами і яскравістю у всіх зонах затемнення.

У березні Sony повідомила у своєму прес-релізі, що керувати підсвічуванням у Bravia 10 буде від MediaTek Inc, імовірно, MT9131. Якість зображення також має підвищити алгоритм Sony XR Backlight Master Drive.

На заході в Токіо компанія Sony пояснила журналу Tom's Guide, що у прототипу Bravia 10 колірний обхват вчетверо більший, ніж у OLED-телевізора Sony Bravia A95L. Колірне охоплення передбачає, наскільки добре кольори зберігаються за різних рівнів яскравості.

Якщо вірити виробнику, Bravia 10 може похвалитися не тільки багатшою кількістю кольорів, а й точнішою передачею кольору як в SDR-, так і в HDR-контенті. Редактор Tom's Guide Кейт Козух особисто побачив роботу RGB-LED від Sony і каже, що дисплей зберігає насичені кольори навіть у найтемніших областях, а також точно передає деталі в умовах, коли інші екрани зазвичай не можуть.

Sony також заявляє, що її RGB Mini-LED телевізори матимуть поліпшену якість зображення поза віссю. В останні роки це стало важливою перевагою для багатьох QLED-телевізорів. Погана якість зображення поза віссю також особливо помітна на екранах великих розмірів, популярність яких різко зросла за останні два роки.

Компанії TCL і Hisense пропонують телевізори з великими екранами (від 75 дюймів) за доволі низькими цінами, які мають один з найгірших показників якості зображення поза віссю. Однак Bravia 10 покликана вирішити ці проблеми, обмеживши градацію кольору по всьому екрану. Sony пояснила це побічним ефектом комірчастої структури Bravia 10, що включає такі компоненти, як РК-панель, транзистори і RGB-підсвічування.

Головна проблема буде у високій ціні. Sony не славляться низькими цінами, навпаки, фокусуються на преміальному сегменті. Логічно, що компанія вимагатиме чималу ціну за Bravia 10, який забезпечить небувалу якість зображення. Аналітики припускають, що вартість може сягати 40 000 доларів залежно від розміру. Ймовірно, Bravia 10 вперше буде представлений на виставці CES 2026.

Раніше писали, що телевізор Sony Bravia 8 II визнали "королем телевізорів" за підсумками щорічного конкурсу Value Electronics. Його конкурентами були Samsung S95F OLED, Panasonic Z95B OLED і LG G5 OLED. Усі телевізори порівняли за низкою параметрів, таких як яскравість, контрастність, передача кольору.