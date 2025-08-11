Сколько может работать OLED-телевизор и стоит ли его менять через 7 лет: ответ экспертов (фото)

Каждый год бренды выпускают новые ТВ-панели, оснащенные различными технологиями, но как пользователям понять, что пора обзаводиться новой моделью?

У экспертов издания digitaltrends.com спросили, стоит ли менять LG C8, который служил верой и правдой 7 лет, на более новую модель. И если да, то на какую именно? Специалисты дали четкий ответ.

Читатель написал письмо в редакцию, в котором говорится, что его 55-дюймовый LG C8, купленный 7 лет назад, нормально работает, но он хотел бы знать, есть ли на рынке сегодня ТВ-панель, которая могла бы предоставить лучший пользовательский опыт?

Эксперты ответили, что LG C8 некогда был флагманом и по результатам тестов его признали лучшим телевизором 2018 года. Они отметили, что телевизионная техника, конечно, развивается, однако не так стремительно, как, например, смартфоны или ноутбуки. "Для существенного прорыва в качестве изображения требуется время. Это не происходит из года в год, за исключением некоторых топовых телевизоров, у которых существенно меняются аппаратные компоненты", — написали специалисты.

Телевизор LG C8 Фото: digitaltrends.com

Самые ощутимые улучшения касаются обработки цветовых градиентов и масштабирования — и то, и другое связано с производительностью процессоров. С момента выхода C8, конечно, этот аспект изменился в лучшую сторону, и телевизоры Sony 2024 и 2025 годов это доказывают, по мнению тестировщиков.

Они рекомендовали читателю присмотреться к модели Sony A95L, ведь его общая и пиковая яркость намного выше, чем у LG C8. "Возможно, это не так заметно при просмотре контента в SDR, но для HDR, в пиковом окне в 2%, разница составляет около 500 нит, согласно измерениям Ratings. Это имеет значение, если на экране много ярких объектов", — поясняют они.

Кроме того, панель QD-OLED от Sony гарантирует улучшенную цветовую насыщенность и более яркую детализацию. Пользователям также должен понравиться новый интуитивно понятный интерфейс, который за эти годы стал быстрее, отзывчивее и удобнее в использовании с Google TV.

"В целом, LG C8 — хороший телевизор, который спустя 7 лет после выхода все еще держится на плаву. Но улучшений достаточно, чтобы оправдать обновление и остаться довольным потраченными деньгами", — заключили эксперты.

Ранее мы писали о том, как купить хороший телевизор и не переплачивать. OLED-телевизоры LG неизменно оказываются среди лучших моделей благодаря высокому качеству и удобному функционалу. Причем у покупателя всегда есть выбор – взять дорогой флагман или более доступную бюджетную версию.