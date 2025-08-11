Как купить хороший телевизор и не переплачивать: эксперты сравнили флагман и бюджетник LG (фото)

OLED- телевизоры LG неизменно оказываются среди лучших моделей благодаря высокому качеству и удобному функционалу. Причем у покупателя всегда есть выбор – взять дорогой флагман или более доступную бюджетную версию.

Часто пользователи интересуются – а действительно ли есть различия между премиальными моделями и бюджетниками, пишет techradar.com. Эксперты издания протестировали флагманскую модель LG G5 и более дешевую LG B5.

Что по яркости

Главное отличие B5 от G5 предсказуемо оказалось в яркости. В режимах «Кино» и «Кинорежиссёр» у G5 было явное преимущество.

Телевизоры LG G5 (справа) и LG B5 (слева) Фото: Future

Пиковая яркость HDR у G5 в режиме «Кинорежиссёр» составила 2268 нит, а у LG B5 –668 нит. Яркость на весь экран составила 331 нит у G5 и 131 нит у B5.

Цвет и контраст

Оба телевизора выглядели превосходно с любым контентом. Однако эксперты особо отметили, как достойно выглядел бюджетник LG B5 рядом с G5. Цвета были не такими яркими, но все равно потрясающими по качеству передачи.

Телевизоры LG G5 (справа) и LG B5 (слева) Фото: Future

При измерении цветового охвата UHDA-P3 у B5 и G5 результаты составили 99,5% и 99,6% соответственно.

Примерно такая же картина была и с контрастностью. Можно сказать, что бюджетник ни в чем не уступал более дорогому «родственнику».

Звук на телевизоре

Тут обе модели получили замечания. B5 определённо не помешал бы саундбар, отмечают специалисты. Но и у G5 звук не дотягивал до качества изображения. Учитывая разницу в цене, для B5 можно было бы докупить хороший саундбар (например, Samsung HW-Q800D), и это дало бы более полное ощущение кинотеатра.

По итогу эксперты признали, что LG G5 все-таки лучше, – благодаря, в первую очередь, более высокой яркости. Но и B5 по-прежнему предлагает полный набор функций, которых будет достаточно для большинства пользователей. В целом он вполне успешно конкурирует с более дорогой моделью.

