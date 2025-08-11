Як купити хороший телевізор і не переплачувати: експерти порівняли флагман і бюджетник LG (фото)

OLED-телевізори LG незмінно опиняються серед найкращих моделей завдяки високій якості та зручному функціоналу. Причому у покупця завжди є вибір — взяти дорогий флагман або більш доступну бюджетну версію.

Related video

Часто користувачі цікавляться — а чи дійсно є відмінності між преміальними моделями та бюджетниками, пише techradar.com. Експерти видання протестували флагманську модель LG G5 і дешевшу LG B5.

Що за яскравістю

Головна відмінність B5 від G5 передбачувано виявилася в яскравості. У режимах "Кіно" і "Кінорежисер" у G5 була явна перевага.

Телевізори LG G5 (праворуч) і LG B5 (ліворуч) Фото: Future

Пікова яскравість HDR у G5 в режимі "Кінорежисер" склала 2268 ніт, а у LG B5 -668 ніт. Яскравість на весь екран склала 331 ніт у G5 і 131 ніт у B5.

Колір і контраст

Обидва телевізори виглядали чудово з будь-яким контентом. Однак експерти особливо відзначили, який гідний вигляд мав бюджетник LG B5 поруч із G5. Кольори були не такими яскравими, але все одно приголомшливими за якістю передачі.

Телевізори LG G5 (праворуч) і LG B5 (ліворуч) Фото: Future

Під час вимірювання колірного охоплення UHDA-P3 у B5 і G5 результати склали 99,5% і 99,6% відповідно.

Приблизно така ж картина була і з контрастністю. Можна сказати, що бюджетник ні в чому не поступався дорожчому "родичу".

Звук на телевізорі

Тут обидві моделі отримали зауваження. B5 безумовно не завадив би саундбар, зазначають фахівці. Але й у G5 звук не дотягував до якості зображення. З огляду на різницю в ціні, для B5 можна було б докупити хороший саундбар (наприклад, Samsung HW-Q800D), і це дало б більш повне відчуття кінотеатру.

За підсумком експерти визнали, що LG G5 все-таки кращий, — завдяки, насамперед, більш високій яскравості. Але і B5, як і раніше, пропонує повний набір функцій, яких буде достатньо для більшості користувачів. Загалом він цілком успішно конкурує з дорожчою моделлю.

Раніше експерти порівняли топові телевізори і сказали, який кращий. Тоді йшлося про моделі Samsung QN80F і LG B5.

Ще фахівці дали рекомендації, які телевізори підійдуть геймерам. Зокрема, фанатам відеоігор рекомендують модель LG C4 (втім, вона підійде і не для ігрових цілей — наприклад, для перегляду фільмів).

Також стало відомо, що сон біля телевізора може бути корисним. Зазвичай медики це не схвалюють, але для деяких людей телевізор є частиною ритуалу засинання.