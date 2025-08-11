Скільки може працювати OLED-телевізор і чи варто його міняти через 7 років: відповідь експертів (фото)

Щороку бренди випускають нові ТВ-панелі, оснащені різними технологіями, але як користувачам зрозуміти, що час обзаводитися новою моделлю?

В експертів видання digitaltrends.com запитали, чи варто міняти LG C8, який служив вірою і правдою 7 років, на новішу модель. І якщо так, то на яку саме? Фахівці дали чітку відповідь.

Читач написав листа до редакції, в якому йдеться про те, що його 55-дюймовий LG C8, куплений 7 років тому, нормально працює, але він хотів би знати, чи є на ринку сьогодні ТБ-панель, яка могла б надати кращий користувацький досвід?

Експерти відповіли, що LG C8 колись був флагманом і за результатами тестів його визнали найкращим телевізором 2018 року. Вони зазначили, що телевізійна техніка, звісно, розвивається, проте не так стрімко, як, наприклад, смартфони чи ноутбуки. "Для суттєвого прориву в якості зображення потрібен час. Це не відбувається з року в рік, за винятком деяких топових телевізорів, у яких істотно змінюються апаратні компоненти", — написали фахівці.

Телевізор LG C8 Фото: digitaltrends.com

Найвідчутніші поліпшення стосуються опрацювання колірних градієнтів і масштабування — і те, і інше пов'язано з продуктивністю процесорів. З моменту виходу C8, звісно, цей аспект змінився на краще, і телевізори Sony 2024 і 2025 років це доводять, на думку тестувальників.

Вони рекомендували читачеві придивитися до моделі Sony A95L, адже його загальна і пікова яскравість набагато вища, ніж у LG C8. "Можливо, це не так помітно під час перегляду контенту в SDR, але для HDR, у піковому вікні в 2%, різниця становить близько 500 ніт, згідно з вимірюваннями Ratings. Це має значення, якщо на екрані багато яскравих об'єктів", — пояснюють вони.

Крім того, панель QD-OLED від Sony гарантує поліпшену колірну насиченість і більш яскраву деталізацію. Користувачам також має сподобатися новий інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який за ці роки став швидшим, чуйнішим і зручнішим у використанні з Google TV.

"Загалом, LG C8 — хороший телевізор, який через 7 років після виходу все ще тримається на плаву. Але поліпшень достатньо, щоб виправдати оновлення і залишитися задоволеним витраченими грошима", — підсумували експерти.

Раніше ми писали про те, як купити хороший телевізор і не переплачувати. OLED-телевізори LG незмінно опиняються серед найкращих моделей завдяки високій якості та зручному функціоналу. Причому у покупця завжди є вибір — взяти дорогий флагман або більш доступну бюджетну версію.