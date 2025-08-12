Обычные настройки заставят старый телефон работать по-новому: что надо сделать

В сентябре компания Apple обещает пользователям iPhone выпустить новую операционную систему iOS 26. Но не обязательно ждать еще месяц, ведь значительно улучшить работу вашего смартфона можно прямо сейчас.

Недавно вышло обновление iOS 18.6, включающее важные исправления, пишет cnet.com. Так что можно воспользоваться случаем, зайти в настройки и с их помощью дать телефону «второе дыхание». Издание дает рекомендации, какие именно настройки надо поменять.

Обозначьте «Приоритеты»

Эта опция есть у моделей iPhone, поддерживающих Apple Intelligence.

Перейдите в «Настройки» > «Уведомления» и в разделе Apple Intelligence нажмите «Приоритет уведомлений».

По мере поступления новых уведомлений ИИ будет сам определять, какие из них наиболее важны для вас.

Используйте кнопку «Действие»

Вместо специального переключателя звука на моделях iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16E и iPhone 16 Pro появилась кнопка «Действие». Это настраиваемый элемент управления – удерживайте его, чтобы включить или выключить беззвучный режим. Но учтите, что кнопка может пригодиться и для других действий, таких как открытие приложения «Камера» или выполнение нескольких действий одновременно.

Чтобы выбрать новое действие, перейдите в раздел «Настройки» > «Кнопка действия».

Проведите пальцем вбок, чтобы выбрать и активировать одно из доступных действий.

Измените «Центр управления»

Теперь вы можете располагать элементы управления в любом месте, менять их размер для отображения дополнительной информации и добавлять новые элементы управления на несколько экранов.

Проведите пальцем вниз от правого верхнего угла, чтобы открыть Пункт управления (или проведите пальцем вверх от нижнего угла на iPhone SE).

Чтобы войти в режим редактирования, нажмите и удерживайте кнопку «+» в левом верхнем углу.

Как и при перемещении приложений, перетащите элемент управления в другое место на экране, чтобы изменить его положение.

Отключите «зацикленное видео»

Эта функция часто раздражает пользователей: при просмотре видео ролик автоматически воспроизводится снова и снова, пока вы не нажмете кнопку «Пауза». Теперь можно просто избежать нелепых видеоповторов.

Перейдите в «Настройки» > «Фотографии» , прокрутите вниз, пока не увидите «Циклическое видео», и отключите эту опцию.

Улучшите звук

Проблемы со звуком в фильмах на телефоне встречаются довольно часто. Наверно, каждый хоть раз пользовался функций Apple TV, когда можно перепросить Siri, что сказал тот или иной персонаж. Голосовой помощник автоматически отматывает видео назад и включает субтитры на выбранном фрагменте. Но можно сделать проще.

Во время просмотра видео в приложении «ТВ» нажмите кнопку «Ещё» (значок …), а затем разверните раздел «Аудио».

В появившемся меню нажмите кнопку «Настройки звука».

Нажмите «Улучшить диалог» и выберите «Улучшить» или «Усилить».

Ранее Фокус писал, что, если изменить пять настроек, то можно не тратиться на новый iPhone. Тогда речь тоже шла об улучшениях работы вашего гаджета после выпуска обновления iOS 18.6.

Также стало известно, что главной функцией, из-за которой iPhone все время проигрывает Android, является регулировка громкости. Дело в том, что владельцы смартфонов Apple до сих пор используют единый универсальный ползунок громкости, а на Android можно настраивать отдельные ползунки.