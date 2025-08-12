Звичайні налаштування змусять старий телефон працювати по-новому: що треба зробити

У вересні компанія Apple обіцяє користувачам iPhone випустити нову операційну систему iOS 26. Але не обов'язково чекати ще місяць, адже значно поліпшити роботу вашого смартфона можна просто зараз.

Нещодавно вийшло оновлення iOS 18.6, що містить важливі виправлення, пише cnet.com. Тож можна скористатися нагодою, зайти в налаштування і з їхньою допомогою дати телефону "друге дихання". Видання дає рекомендації, які саме налаштування треба поміняти.

Позначте "Пріоритети"

Ця опція є у моделей iPhone, що підтримують Apple Intelligence.

Перейдіть до "Налаштувань" > "Повідомлення" і в розділі Apple Intelligence натисніть "Пріоритет повідомлень".

У міру надходження нових повідомлень ШІ буде сам визначати, які з них найважливіші для вас.

Використовуйте кнопку "Дія"

Замість спеціального перемикача звуку на моделях iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16E і iPhone 16 Pro з'явилася кнопка "Дія". Це налаштовуваний елемент управління — утримуйте його, щоб увімкнути або вимкнути беззвучний режим. Але врахуйте, що кнопка може стати в пригоді і для інших дій, як-от відкриття застосунку "Камера" або виконання кількох дій одночасно.

Щоб вибрати нову дію, перейдіть у розділ "Налаштування" > "Кнопка дії".

Проведіть пальцем убік, щоб вибрати й активувати одну з доступних дій.

Змініть "Центр управління"

Тепер ви можете розташовувати елементи керування в будь-якому місці, змінювати їхній розмір для відображення додаткової інформації та додавати нові елементи керування на кілька екранів.

Проведіть пальцем униз від правого верхнього кута, щоб відкрити Пункт керування (або проведіть пальцем вгору від нижнього кута на iPhone SE).

Щоб увійти в режим редагування, натисніть і утримуйте кнопку "+" в лівому верхньому кутку.

Як і під час переміщення додатків, перетягніть елемент керування в інше місце на екрані, щоб змінити його положення.

Вимкніть "зациклене відео"

Ця функція часто дратує користувачів: під час перегляду відео ролик автоматично відтворюється знову і знову, поки ви не натиснете кнопку "Пауза". Тепер можна просто уникнути безглуздих відеоповторів.

Перейдіть у "Налаштування" > "Фотографії" , прокрутіть униз, поки не побачите "Циклічне відео", і вимкніть цю опцію.

Покращіть звук

Проблеми зі звуком у фільмах на телефоні зустрічаються досить часто. Напевно, кожен хоч раз користувався функцій Apple TV, коли можна перепросити Siri, що сказав той чи інший персонаж. Голосовий помічник автоматично відмотує відео назад і вмикає субтитри на обраному фрагменті. Але можна зробити простіше.

Під час перегляду відео в застосунку "ТВ" натисніть кнопку "Ще" (значок ...), а потім розгорніть розділ "Аудіо".

У меню, що з'явилося, натисніть кнопку "Налаштування звуку".

Натисніть "Покращити діалог" і виберіть "Покращити" або "Посилити".

