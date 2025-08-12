Эксперты назвали лучшие 48-дюймовые телевизоры на сегодняшний день: какие бренды в списке

Многое зависит от бюджета и личных предпочтений, однако на рынке сегодня есть модели, которые способны удовлетворить любые ожидания пользователей.

Related video

Читатель издания digitaltrends.com спросил у экспертов, какой 48-дюймовый телевизор они бы ему посоветовали. Специалисты назвали несколько моделей.

Если пользователю нужно наилучшее качество изображения при таком размере экрана, стоит выбирать панель, созданную по технологии OLED.

"Устройства LG B4 или B5 будут отличным бюджетным вариантом, если в помещении недостаточное освещение. Они гарантируют отличную контрастность с хорошей обработкой картинки. Но если нужно больше яркости, обратите внимание на C4 или C5. Это лучшие OLED-телевизоры от LG с диагональю 48 дюймов", — написали тестировщики.

Samsung предлагает телевизор S90F, входящий в линейку 2025 года. Это единственная OLED-панель с диагональю 48 дюймов данного бренда. Однако, если пользователь готов потратить немного больше денег, возможно, стоит обратить внимание на 55-дюймовый S90F. Она лучше не только за счет большего размера, но и потому, что выполнена по технологии QD-OLED, а не по более устаревшей W-RGB OLED.

Что касается mini-LED-телевизоров, то Samsung QN90F (2025) и QN90D (2024) доступны с диагональю 50 дюймов. Они одни из лучших на сегодняшний день, уверяют эксперты.

Специалисты также посоветовали читателю рассмотреть 55-дюймовые модели и сравнить цены, если площадь комнаты позволяет установить более крупный экран.

"Sony, Hisense и TCL предлагают гораздо больше вариантов mini-LED-телевизоров именно в этом размере", — заключили они.

Ранее мы писали о том, сколько лет может проработать OLED-телевизор. Каждый год бренды выпускают новые ТВ-панели, оснащенные различными технологиями, но как пользователям понять, что пора обзаводиться новой моделью, если телевизор 7-летней давности все еще работает.