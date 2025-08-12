Експерти назвали найкращі 48-дюймові телевізори на сьогоднішній день: які бренди в списку

Багато що залежить від бюджету та особистих уподобань, проте на ринку сьогодні є моделі, які здатні задовольнити будь-які очікування користувачів.

Читач видання digitaltrends.com запитав у експертів, який 48-дюймовий телевізор вони б йому порадили. Фахівці назвали кілька моделей.

Якщо користувачеві потрібна найкраща якість зображення за такого розміру екрана, варто вибирати панель, створену за технологією OLED.

"Пристрої LG B4 або B5 будуть відмінним бюджетним варіантом, якщо в приміщенні недостатнє освітлення. Вони гарантують відмінну контрастність з хорошою обробкою картинки. Але якщо потрібно більше яскравості, зверніть увагу на C4 або C5. Це найкращі OLED-телевізори від LG з діагоналлю 48 дюймів", — написали тестувальники.

Samsung пропонує телевізор S90F, що входить до лінійки 2025 року. Це єдина OLED-панель з діагоналлю 48 дюймів даного бренду. Однак, якщо користувач готовий витратити трохи більше грошей, можливо, варто звернути увагу на 55-дюймовий S90F. Вона краща не тільки за рахунок більшого розміру, а й тому, що виконана за технологією QD-OLED, а не за більш застарілою W-RGB OLED.

Що стосується mini-LED-телевізорів, то Samsung QN90F (2025) і QN90D (2024) доступні з діагоналлю 50 дюймів. Вони одні з найкращих на сьогоднішній день, запевняють експерти.

Фахівці також порадили читачеві розглянути 55-дюймові моделі та порівняти ціни, якщо площа кімнати дає змогу встановити більший екран.

"Sony, Hisense і TCL пропонують набагато більше варіантів mini-LED-телевізорів саме в цьому розмірі", — підсумували вони.

