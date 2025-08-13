Первая в мире "ветряная сфера" перевернет энергетику: что это и как работает

Изобретена компактная турбина O-Wind, которая может использовать энергию ветра со всех направлений. Ее уже называют самым перспективным решением для производства электроэнергии для домохозяйств.

Related video

Разработкой новой турбины занималась компания O-Innovations, пишет ecoticias.com. Инновационная конструкция безлопастной турбины дает возможность вырабатывать около 3 мегаватт-часов (МВт/ч) электроэнергии в год. Причем энергию ветра турбина может использовать и вертикально, и горизонтально, и диагонально.

По словам разработчиков, они использовали так называемый эффект Вентури. При этом явлении давление в потоке жидкости или газа падает при прохождении через суженную часть трубы (то есть, чем быстрее движется жидкость или газ, тем меньше давление). Поскольку поверхность турбины сферическая, она содержит наклонные отверстия, специально предназначенные для направления воздуха, что обеспечивает вращение вокруг оси. В турбине O-Wind ось остается неизменной независимо от направления ветра.

Внутренний генератор, по сути, преобразует вращение в электричество, которое можно накапливать в аккумуляторе. Благодаря эффекту Вентури, турбина O-Wind эффективна и безопасна для использования в густонаселенных районах.

Авторы проекта учитывали и чисто эстетический фактор, отмечает издание. Традиционные турбины часто не очень нравятся людям из-за того, что они слишком большие и шумные. O-Wind выгодно выделяется в этом аспекте – благодаря компактным размерам, она подойдет для установки на балконах или крышах.

Еще O-Wind была спроектирована с учетом того, что ветер непредсказуем и постоянно меняется по скорости и направлению. Поэтому команда разработала турбину, способную справиться даже с сильным ветром.

Возможно, O-Wind и не станет комплексным решением для производства чистой энергии, которое полностью заменило бы более крупные комплексы, но в масштабах отдельно взятых домов она вполне позволит меньше полагаться на традиционную сеть и больше – на энергию, вырабатываемую этой турбиной. Говорят даже о том, что эта турбина на бытовом уровне может потеснить солнечные батареи.

Ранее Фокус сообщал, что солнечные панели больше не понадобятся. Речь шла о том, что им составит конкуренцию ветряная турбина, которая может обеспечить 1500 кВт/ч энергии.

Также стало известно, что ветряная турбина с двумя лопастями оказалась гораздо эффективнее обычной. В частности, прототип двухлопастной турбины на платформе Model X работал ничуть не хуже трехлопастных установок.