Перша у світі "вітряна сфера" переверне енергетику: що це і як працює

Винайдено компактну турбіну O-Wind, яка може використовувати енергію вітру з усіх напрямків. Її вже називають найперспективнішим рішенням для виробництва електроенергії для домогосподарств.

Розробкою нової турбіни займалася компанія O-Innovations, пише ecoticias.com. Інноваційна конструкція безлопатевої турбіни дає можливість виробляти близько 3 мегават-годин (МВт/год) електроенергії на рік. Причому енергію вітру турбіна може використовувати і вертикально, і горизонтально, і діагонально.

За словами розробників, вони використовували так званий ефект Вентурі. За цього явища тиск у потоці рідини або газу падає під час проходження через звужену частину труби (тобто, що швидше рухається рідина або газ, то менший тиск). Оскільки поверхня турбіни сферична, вона містить похилі отвори, спеціально призначені для направлення повітря, що забезпечує обертання навколо осі. У турбіні O-Wind вісь залишається незмінною незалежно від напрямку вітру.

Внутрішній генератор, по суті, перетворює обертання на електрику, яку можна накопичувати в акумуляторі. Завдяки ефекту Вентурі, турбіна O-Wind ефективна і безпечна для використання в густонаселених районах.

Автори проєкту враховували й суто естетичний фактор, зазначає видання. Традиційні турбіни часто не дуже подобаються людям через те, що вони занадто великі та галасливі. O-Wind вигідно виділяється в цьому аспекті — завдяки компактним розмірам, вона підійде для встановлення на балконах або дахах.

Ще O-Wind була спроектована з урахуванням того, що вітер непередбачуваний і постійно змінюється за швидкістю та напрямком. Тому команда розробила турбіну, здатну впоратися навіть із сильним вітром.

Можливо, O-Wind і не стане комплексним рішенням для виробництва чистої енергії, яке повністю замінило б більші комплекси, але в масштабах окремо взятих будинків вона цілком дасть змогу менше покладатися на традиційну мережу та більше — на енергію, що виробляється цією турбіною. Говорять навіть про те, що ця турбіна на побутовому рівні може потіснити сонячні батареї.

